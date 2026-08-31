"בקול ענות חלושה", כך תיאר היום (שני) שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, אריאל צימרמן, את סיומו של הסכסוך המשפטי הממושך סביב כריית מנהרות הכרמל. חברת CCEC הסינית תבעה 100 מיליון שקל, בעוד קבוצות שיכון ובינוי ואשטרום הגישו תביעה נגדית בסך 61.2 מיליון שקל.

לאחר שנים של דיונים, הסכום הסופי שישלמו החברות הישראליות לקבלנית הסינית עומד על כ-250 אלף שקל בלבד כך פרסם לראשונה כתב המשפט איתמר לוין.

שיכון ובינוי ואשטרום הקימו את קבוצת כרמלטון, שזכתה במכרז להקמת מנהרות הכרמל ושימשה כקבלן הראשי. את עבודות הכרייה בפועל ביצעה CCEC, המשתייכת לחברת הרכבות הלאומית של סין. המנהרות נחנכו לפני כ-15 שנה, ואילו התביעות הוגשו בשנת 2012.

במוקד המחלוקת טענה החברה הסינית כי הקדימה את השלמת העבודות בשמונה חודשים וחצי, ולכן היא זכאית לבונוס של 36 מיליון שקל. בנוסף דרשה החברה 58 מיליון שקל בטענה שחסכה סכומים ניכרים במהלך ביצוע הפרויקט.

מנגד טענו שיכון ובינוי ואשטרום כי החברה הסינית דווקא איחרה בשמונה חודשים במסירת המנהרות, ודרשו ממנה פיצוי של 49 מיליון שקל בגין האיחור.

אלא שמומחה מטעם בית המשפט, המהנדס האיטלקי אנריקו פיצארוטי, קבע כי CCEC הקדימה את המסירה ב-24 ימים בלבד. השופט צימרמן התערב בחוות הדעת וקבע כי ההקדמה עמדה על 16 ימים בלבד. בעקבות זאת נפסקו לחברה הסינית 363 אלף שקל, בתוספת ריבית והצמדה, וכן 81,140 דולר, השווים לכ-240 אלף שקל.

תביעתה של CCEC בנוגע לחיסכון בעלויות נדחתה, לאחר שהתברר כי הזכאות לתשלום הותנתה בחתימה על כתב ויתור על תביעות, שעליו החברה לא חתמה. במקביל חויבה החברה הסינית לשלם לשיכון ובינוי ולאשטרום 404 אלף שקל, בתוספת ריבית והצמדה, בגין תשלומי ארנונה ששולמו במקומה.

לאחר קיזוז הסכומים נקבע כי החברות הישראליות ישלמו ל-CCEC כ-250 אלף שקל. השופט נמנע מפסיקת הוצאות, אף שאגרות בית המשפט לבדן הסתכמו בכ-2.5 מיליון שקל.

צימרמן סיכם: "כך הסתיים סכסוך עתק בתשלום נטו לקבלן של כ-250 אלף שקל לערך. ניתן היה לחסוך, וזאת נאמר לא רק כחוכמה שבדיעבד".