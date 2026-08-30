דרמה משפחתית ואלימות קשה ומחרידה בצפון: שוטרי המחוז הצפוני עצרו בן 24, לאחר שהתפרץ לבית אביו, איים על חייו באמצעות סכין ודרש ממנו כסף לרכישת סמים – וכל זאת שעות ספורות בלבד לאחר ששוחרר ממעצר בבית המשפט. בתום חקירה נמרצת של שלוחת תביעות קריית שמונה, הוגש נגד הצעיר כתב אישום חמור בבית משפט השלום בעיר, לצד בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כך מסרה המשטרה היום (ראשון) ופרסמה תיעוד מרגעי המעצר הדרמטיים. התיעוד מתפרסם בכתבה זו.

תחילת האירוע בדיווח שהתקבל במוקד 100 של משטרת ישראל ב-18 באוגוסט, אודות אירוע אלימות ואיומים קשים בתוך המשפחה. השוטרים שהגיעו במהירות למקום עצרו את החשוד, תושב טובא זנגריה, והביאו אותו לחקירה. למחרת הובא הצעיר לדיון בבית המשפט, שם החליט השופט לשחררו בתנאים מגבילים – שכללו מעצר בית מלא והרחקה מוחלטת מאביו, מתוך ניסיון להגן על האב ולמנוע חיכוך נוסף.

אלא שהחלטת בית המשפט והתנאים המגבילים לא הרתיעו את החשוד. שעות ספורות בלבד לאחר שיצא מפתחו של בית המשפט, הגיע הצעיר ישירות לבית אביו תוך הפרה בוטה של צו ההרחקה. על פי ממצאי החקירה, הצעיר החל לצעוק ולצעוק לעבר האב: "אם לא תיתן לי כסף לסמים – אני אהרוג אותך". בהמשך, שבר את דלת הכניסה לבית, פרץ פנימה, נטל סכין מטבח והחל להתקדם באופן מאים לעבר אביו המבועת.

עם קבלת הקריאה הדחופה במוקד המשטרה, הוזנקו כוחות משטרה רבים ממהחז הצפוני לזירה והחלו בסריקות נרחבות באזור. במהלך הסריקות הבחין הנאשם ב ניידות ובשוטרים והחל לנוס על נפשו בריצה סמוך לרחובות היישוב.

בתיעוד שמפיצה כעת המשטרה ממצלמות הגוף של השוטרים, ניתן לראות תחילה את החפצים שנתפסו בזירה – ובהם הסכין עמה איים החשוד, כשהיא מונחת על השולחן ונאספת על ידי חוקרי מז"פ בלבוש כפפות. מיד לאחר מכן עובר התיעוד לרגעי המרדף ברחוב: ניידת המשטרה עוצרת בפתאומיות בשולי הדרך, השוטרים פורקים ממנה במהירות ותופסים את החשוד כשהוא צועד לצד הכביש. בסרטון נראים השוטרים מצמידים את החשוד לניידת, מקריאים לו את אזהרת המעצר כחוק ומבהירים לו כי הוא עצור בחשד לאיומים וניסיון דקירה של אביו, בעוד הצעיר מובל נאזק לתוך הניידת.

מטיוטת כתב האישום עולה עוד כי האלימות והזלזול בחוק מצד הנאשם לא נעצרו רק בין כתלי הבית. במהלך שהותו בדיון בבית המשפט, פנה הנאשם לאחד מחוקרי המשטרה והטיח בו איומים ישירים: "חכה, חכה, כשאני אצא אני... אותך ואשבור לך את המשקפיים". במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול באפס סובלנות ובנחישות נגד אירועי אלימות במשפחה, הפרת הוראות חוקיות ואיומים על אנשי חוק, ויפעלו למיצוי הדין בחומרה רבה.