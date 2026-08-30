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"אימאלה, דופן כפולה"

וואו: כמעט מיליון וחצי שקל מזומן בתוך מחבוא ברכב ליד ירושלים | תיעוד

סיכול הברחת הענק במעבר המנהרות: לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים סיכלו בסוף השבוע ניסיון הברחה דרמטי של כ-1.4 מיליון ש"ח במזומן, החשודים ככספי טרור. הכסף הוחבא בתוך דופן כפולה ברכב שהגיע מיהודה ושומרון וניסה להיכנס לירושלים. הנהג, תושב ירושלים בן 29, נעצר במקום ומעצרו הוארך בבית המשפט לבקשת היחידה המרכזית במחוז ירושלים ושירות הביטחון הכללי (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות נחושה של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים בסוף השבוע במעבר המנהרות מנעה הברחת ענק של כספים המיועדים, לפי החשד, למימון טרור. הכוחות עצרו לבדיקה שגרתית רכב פרטי שהגיע מכיוון שטחי יהודה ושומרון וביקש להיכנס לתחומי העיר ירושלים. תושיית הלוחמים והחשד שהתעורר בשטח הובילו לחיפוש קפדני ומעמיק ברכב, עד לחשיפת הממצא המפתיע.

בתיעוד הדרמטי שמפרסמת ממצלמות הגוף של הלוחמים, ניתן לראות את רגעי הבדיקה במעבר בשעות הלילה. הלוחמים ניגשים לרכב הכהה, מורים לנהג לפתוח את תא המטען ובודקים את החלקים השונים של המכונית. במהלך הסריקה הקפדנית בחלקו האחורי של הרכב והמושבים, זיהה אחד הלוחמים מנגנון חשוד של דופן כפולה שהותקנה במיוחד בדופן הרכב.

כפי שרואים בתיעוד, הלוחמים פותחים את המחבוא הנסתר ושולפים מתוך הדופן הכפולה שתי שקיות פלסטיק שחורות וגדולות, כשהם קוראים בטלפון ובקשר לחבריהם: "זיהיתי דופן כפולה!". בתוך השקיות הוסתרו חבילות מסיביות של שטרות כסף מזומן בסכום כולל של כ-1.4 מיליון שקלים. מיד לאחר גילוי הכספים החשודים, הלוחמים פועלים במהירות, מורים לנהג לכבות את המנוע, מרוקנים את המפתח ומבצעים את מעצרו על המקום.

נהג הרכב, תושב ירושלים בן 29, נעצר והועבר לחקירה אינטנסיבית ומשותפת של חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים יחד עם חוקרי שירות הביטחון הכללי (שב"כ), לבדיקת מקור הכספים ויעדם הסופי. לפני זמן קצר הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שם הוחלט להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה עד לתאריך 31.8.26.
משטרה

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