שעות לפני חלוקת הספר: סולברג במהלך נגד בן גביר

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (שני) לשר איתמר בן גביר להגיב עד השעה 18:00 לעתירה ולבקשה לצו מניעה שהוגשו נגד הפצת ספר הילדים שלו בכניסה למוסדות חינוך.

ההחלטה ניתנה שעות לפני המועד שבו צפוי הספר להיות מופץ בכניסה למוסדות החינוך. העתירה הוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון, בעקבות חשיפת ynet, ובמסגרתה התבקש סולברג להוציא צו מניעה נגד המהלך.

בעתירה נטען כי הפצת הספר לילדים אינה מהלך תמים, אלא נועדה, לטענת התנועה, להעביר מסרים פוליטיים באמצעות הילדים עצמם.

התנועה לאיכות השלטון טענה בעתירה כי מטרת המהלך היא “להפוך מאות אלפי ילדים לחוליה במערך ההפצה של מסריהם הפוליטיים תעמולתיים”.

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עוד נטען בעתירה כי במסגרת הפצת הספר, “הילד עצמו נעשה למוסר של המסר התעמולתי”.

כעת, שעות לפני הפצת הספר המתוכננת, נדרש בן גביר למסור את תגובתו לעתירה ולבקשה לצו המניעה. השופט סולברג קבע כי התגובה תוגש עד השעה 18:00.

העתירה והדרישה לתגובה מגיעות בעקבות הפרסום על הכוונה להפיץ את ספר הילדים של בן גביר בכניסה למוסדות החינוך. במוקד העתירה עומדת הטענה כי באמצעות חלוקת הספרים לילדים נעשה שימוש בהם לצורך הפצת מסרים פוליטיים ותעמולתיים.

בשלב זה טרם נמסרה במסגרת המידע שפורסם הכרעה בבקשה לצו המניעה. בן גביר נדרש תחילה להגיש את תגובתו, ולאחר מכן צפויה להתקבל החלטה בנוגע לבקשה שהונחה בפני יו”ר ועדת הבחירות המרכזית.