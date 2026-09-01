הגר"ד לנדו ( צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי )

לקראת ימי הדין והרחמים, מפרסמים גדולי הדור הליטאיים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, מכתב נוקב המופנה לכלל ציבור יראי ה'.

במכתב החריף, היוצא תחת הקריאה "זוחלים ורועדים מיום בואך", יוצאים גדולי ישראל במתקפה חריפה נגד התופעה שהתרחבה בשנים האחרונות – עריכת "אירועי סליחות" בליווי כלי זמר. "ערב ימי הדין תשפ"ו", פותחים גדולי ישראל את מכתבם ומצביעים על הפרצה שחדרה למחננו: "באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה שעורכים 'אירועי סליחות' עם כלי זמר. אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל לתשובה וחרטה וחשבון הנפש, להיטהר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה, ולזכות להכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום". המנהיגים אינם חוסכים בשבט ביקורתם ומבהירים את החומרה שבפגיעה במהות הימים הנוראים: "וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודש שתיקנו חז"ל, לאירוע של בילוי ומופע מוזיקאלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו".

המכתב המלא

הרבניפ פרסצו הוראות ברורות ומעשיות לציבור ולפרנסי הציבור: "לפיכך הננו להצטרף ולחזק את אשר עוררו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א, שלא להשתתף חס ושלום באירועים שכאלו".

במכתב מופנית קריאה ישירה אף לגורמים העירוניים והפוליטיים: "לא לתמוך ולממן אירועים אלו ע"י הרשויות או בכל צורה שהיא". בנוסף, מציבים גדולי הדור גדר חדה לגבי קדושת בתי המדרש: "ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי ה', מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות. וכמו"כ אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר".

את מכתבם החריף מחד והמעורר מאידך, חותמים גדולי ישראל בברכה ובתפילה כי הציבור יזכה לשמור על מנהגי אבות: "והשי"ת ירוממנו למעלה למעלה לדבוק במסורת אבות, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים".