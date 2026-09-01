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מכתב חריף

"זוחלים ורועדים!" | גדולי הדור נגד 'אירועי סליחות מוזיקליים' ודורשים מהרשויות "שלא לתמוך או לממן"

מנהיגי הציבור הליטאי בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, יוצאים במכתב נוקב נגד תופעת מופעי הסליחות המוזיקליים: "מנוגד לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל" • קוראים לרשויות: "לא לתמוך ולא לממן" (חדשות, חרדים)

3תגובות
הגר"ד לנדו (צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי)

לקראת ימי הדין והרחמים, מפרסמים גדולי הדור הליטאיים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, מכתב נוקב המופנה לכלל ציבור יראי ה'.

במכתב החריף, היוצא תחת הקריאה "זוחלים ורועדים מיום בואך", יוצאים גדולי ישראל במתקפה חריפה נגד התופעה שהתרחבה בשנים האחרונות – עריכת "אירועי סליחות" בליווי כלי זמר.

"ערב ימי הדין תשפ"ו", פותחים גדולי ישראל את מכתבם ומצביעים על הפרצה שחדרה למחננו: "באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה שעורכים 'אירועי סליחות' עם כלי זמר. אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת ימי הסליחות שתיקנו חז"ל לתשובה וחרטה וחשבון הנפש, להיטהר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה, ולזכות להכתב ולהחתם לחיים טובים ולשלום".

המנהיגים אינם חוסכים בשבט ביקורתם ומבהירים את החומרה שבפגיעה במהות הימים הנוראים: "וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודש שתיקנו חז"ל, לאירוע של בילוי ומופע מוזיקאלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו".

המכתב המלא

הרבניפ פרסצו הוראות ברורות ומעשיות לציבור ולפרנסי הציבור: "לפיכך הננו להצטרף ולחזק את אשר עוררו גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א, שלא להשתתף חס ושלום באירועים שכאלו".

במכתב מופנית קריאה ישירה אף לגורמים העירוניים והפוליטיים: "לא לתמוך ולממן אירועים אלו ע"י הרשויות או בכל צורה שהיא". בנוסף, מציבים גדולי הדור גדר חדה לגבי קדושת בתי המדרש: "ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי ה', מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות. וכמו"כ אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר".

את מכתבם החריף מחד והמעורר מאידך, חותמים גדולי ישראל בברכה ובתפילה כי הציבור יזכה לשמור על מנהגי אבות: "והשי"ת ירוממנו למעלה למעלה לדבוק במסורת אבות, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים".
סליחותהרב דב לנדוהרב משה הלל הירש

3 תגובות

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3
לפעמים פוליטיקאים משתמשים בתורה לרעה.. מבטיחים גן עדן למי שיצביע להם.. רפואה למי שיחתום קבע.. עצוב שבגלל זה חוששים ובצדק שארוע רוחני יהפוך לקמפיין מפלגתי.
אא
2
אצל הספרדים הם שרים כשאומרים באדון הסליחות "חטאנו לפני" אולי בגלל שהם שמחים שעושים תשובה?
מאיר
1
כל דבר מתנגדים ...
חים

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