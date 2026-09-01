מנכ"ל ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, שם קץ לשמועות: בריאיון באולפן 'כיכר השבת', התייחס ביטון לשמועות לפיהם אינו מתכוון להתמודד ברשימת התנועה לכנסת הבאה, והבהיר כי מדובר בספינים המוזנים על ידי גורמים בעלי עניין. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

בתגובה לשאלה על נכונות השמועות שנבדקו ונמצאו לא נכונות, פנה ביטון בחיוך: "ישי, תמחק כמה קבוצות וואטסאפ מיותרות. אם שמעת את השמועה הזאת, הסתובבת בקבוצת וואטסאפ – אני לא מתעסק בזה".

כשנשאל ישירות האם הוא רץ לכנסת הבאה, השיב מנכ"ל ש"ס בצורה ברורה אך כפופה להנהגת התנועה: "קודם כל אני לא יודע על משהו אחר, בסדר? אני יכול להגיד לך שמועצת חכמי התורה מחליטה".

לדבריו: "אני חושב שיש אנשים כאלה ואחרים שיש להם סיבות כאלה ואחרות, לא ניכנס פה לשולחן, שבא להם להפיץ איזה שמועה. זה הרבה יותר משטויות".