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שוטרים הוקפצו

מהומה בבני ברק: ניידת משטרה צבאית נכנסה לעיר, עשרות כיתרו אותה

ניידת של המשטרה הצבאית שעברה בבני ברק הוקפה בעשרות תושבים ומפגינים שחסמו את נתיב נסיעתה והתעמתו במקום | כוחות משטרה הוזעקו במהירות כדי להשיב את הסדר על כנו, לפזר את התקהלות ההמון ולאפשר לניידת הצבאית לעזוב את האזור | צפו (בארץ)

3תגובות
(צילום: ידיעות בני ברק )

נוכחות של ניידת משטרה צבאית ברחוב חיד"א ב, היום (ראשון) בשעת צהרים, הובילה להתקהלות נרחבת, עימותים וחסימת ציר התנועה.

האירוע החל כאשר ניידת מבצעית של המשטרה הצבאית נכנסה אל עומק השכונה בעיר החרדית. תוך זמן קצר גילו תושבים ועוברי אורח את דבר נוכחותה של הניידת במקום, והחלו להתאסף סביבה עשרות מפגינים שמחו על גבי הכביש ומנעו ממנה להמשיך בנסיעתה - ברקע המעצרים נגד לומדי התורה ותלמידי הישיבות בעת האחרונה.

תיעודים מתוך הזירה מציגים את השתלשלות האירועים מקרוב וממעוף הציפור. בסרטון אחד ניתן לראות את ניידת המשטרה הצבאית הלבנה כשהיא מוקפת כמעט לחלוטין בתושבים, אברכים וילדים. המפגינים עמדו בצמוד לחלק הקדמי והצידי של הרכב הצבאי, כשחלקם אף נראים יושבים ישירות על אספלט הכביש ממש בצמוד לפגוש הקדמי כדי למנוע ממנו לזוז. סביב הניידת נשמעו קריאות מחאה רמות, בעוד העוברים והשבים מתקהלים על המדרכות הסמוכות לצפות בהתרחשות.

(צילום: ידיעות בני ברק )

תיעוד נוסף ממעוף הציפור ממבנה סמוך ממחיש את היקף הפרת הסדר בצומת הרחובות. בסרטון זה נראה הצומת כשהוא חסום בחלקו לתנועה, בעוד עשרות מפגינים מציפים את מעבר החצייה והכביש. במרכז הצומת נראים כלי רכב אזרחיים ורכבי שינוע שנעצרו בעקבות ההתקהלות, לצד כוחות שיטור ראשונים ורוכבי אופנועים שהגיעו לזירה. ברקע הנצפה בסרטונים נראים עוברי אורח המנסים לתמרן בין ההמון והניידות, בעוד הרוחות במקום סוערות והצעקות נשמעות למרחוק.

בעקבות הדיווחים הראשוניים על חסימת הניידת והתפתחות עימותים ואלימות ברחוב, הוזעקו למקום כוחות משטרה נוספים מתחנת בני ברק ומרחב דן. השוטרים שהגיעו לזירה החלו לפעול בנחישות להרחקת המתקהלים, פינוי הציר ויצירת חוצץ שיאפשר את חילוץ הרכב הצבאי. לאחר פרק זמן של מתיחות וחיכוך בשטח, הצליחו הכוחות לפזר את המפגינים מהכביש ולהביא לסיום האירוע, כאשר ניידת המשטרה הצבאית עזבה את המקום בבטחה בליווי משטרתי.
בני ברק

3 תגובות

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2
לאן הגענו איפה המחנכים בציבור החרדי ???? פשיטת רגל !!!! אסור כבר לניידת להכנס לב"ב ? מי יחנך את הנוער ?
משה קליין
1
בהחלט לא ראוי ובימים כתיקונם זה לא היה קורה. אבל המשטרה הצבאית הביאה את זה על עצמה. אין להם מה לחפש בערים ושכונות חרדיות. הציבור יעשה הכל כדי להגן על לומדי התורה.
פיקאסו
גאון ומחנך שכמוך ואם חלילה יקרה משהו שיצריך התערבות משטרתית מה תגיד אז ? אם ניידת לא תרצה להכנס לשטח חרדי ? באמת להיכן הגענו אבדנו את שיקול הדעת ?
משה קליין

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