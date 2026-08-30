נוכחות של ניידת משטרה צבאית ברחוב חיד"א בבני ברק, היום (ראשון) בשעת צהרים, הובילה להתקהלות נרחבת, עימותים וחסימת ציר התנועה.

האירוע החל כאשר ניידת מבצעית של המשטרה הצבאית נכנסה אל עומק השכונה בעיר החרדית. תוך זמן קצר גילו תושבים ועוברי אורח את דבר נוכחותה של הניידת במקום, והחלו להתאסף סביבה עשרות מפגינים שמחו על גבי הכביש ומנעו ממנה להמשיך בנסיעתה - ברקע המעצרים נגד לומדי התורה ותלמידי הישיבות בעת האחרונה.

תיעודים מתוך הזירה מציגים את השתלשלות האירועים מקרוב וממעוף הציפור. בסרטון אחד ניתן לראות את ניידת המשטרה הצבאית הלבנה כשהיא מוקפת כמעט לחלוטין בתושבים, אברכים וילדים. המפגינים עמדו בצמוד לחלק הקדמי והצידי של הרכב הצבאי, כשחלקם אף נראים יושבים ישירות על אספלט הכביש ממש בצמוד לפגוש הקדמי כדי למנוע ממנו לזוז. סביב הניידת נשמעו קריאות מחאה רמות, בעוד העוברים והשבים מתקהלים על המדרכות הסמוכות לצפות בהתרחשות.