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סערת 'יום מרן

איזה "טהורה" היא | ראש הישיבה תקף את היועמשי"ת; 'הראש שלה רק רע כל היום'!

ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז תקף אמש בחריפות את היועמשי"ת בעקבות ההחלטה לבטל את אזכרת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל: "מסכנה, הראש שלה "רק רע כל היום". כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – "מה לעשות כדי להרע לבני התורה?"| צפו בתיעוד (חרדים)

2תגובות
הגר"צ מאזוז בדבריו (צילום: כסא רחמים)

על רקע הוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה לבטל השנה את מעמד האזכרה והעצרת המרכזית למרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. אמש (מוצ"ש) בדברים שנשא בשיחתו השבועית בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' תקף ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז בחריפות את היועמשי"ת ואמר: "אותה מסכנה היועצת המשפטית לממשלה הראש שלה כל היום "רַק רַע כָּל הַיּוֹם" (בראשית ו', ה'). כל יום היא חושבת – "מה לעשות לבני התורה? מה להרע?", כל יום היא חושבת על גזירה חדשה".

הגר"צ מאזוז בדבריו
הגר"צ מאזוז בדבריו (צילום: כסא רחמים)

ראש הישיבה המשיך: "ראיתי ביום ששי כותרת בעיתון – "היועצת המשפטית לממשלה אוסרת לקיים את ההילולא של מרן זצ"ל". כן, למה? (עוד יש לה נימוקים...) "מפני שזה יכול להשפיע על אנשים להצביע ש"ס. לא! אנחנו רוצים בחירות טהורות. שכל אדם יצביע כפי מצפון לבו". איזה "טהורה" היא... כן".

"כמעט כל יום תראה את העמוד הראשון של העיתון – מה היועצת המשפטית "הקדושה" הזאת, איזבל הרשעית, חשבה ומצאה באותו לילה. כן, היא מסכנה!", אמר הגר"צ מאזוז.

הגר"צ מאזוז עפ הגר"ע יוסף (צילום: כסא רחמים)
הגר"צ מאזוז עם הגר"ע יוסף (צילום: כסא רחמים)

כזכור, בסוף השבוע (חמישי) דווח כי היועמשי"ת הורתה לבטל השנה את מעמד האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל זאת בניגוד לנקבע בחוק. הנימוק להחלטה הינו כי הגר"ע מזוהה עם מפלגת ש"ס וגם אם לא תיאמר מלה פוליטית, זו תהיה תעמולה למפלגה. זאת בניגוד לאזכרת רה"מ יצחק רבין אשר מזוהה באופן ישיר עם מפלגת העבודה וטקס האזכרה הממלכתי לזכרו מתקיים גם ממש בסמיכות ליום הבחירות.
הרב עובדיה יוסףעצרת זיכרוןהרב צמח מאזוזהיועמש"ית

2 תגובות

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2
דווקא בגללה אני לא רוצה להצביע. זה לא משנה מה נצביע ומי יבחר היא מחליטה הכול לבד.
דוד
1
מיוחד במינו הרב צמח רק להביט בו לקבל יראת שמים
נועם

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