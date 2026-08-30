על רקע הוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה לבטל השנה את מעמד האזכרה והעצרת המרכזית למרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. אמש (מוצ"ש) בדברים שנשא בשיחתו השבועית בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' תקף ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז בחריפות את היועמשי"ת ואמר: "אותה מסכנה היועצת המשפטית לממשלה הראש שלה כל היום "רַק רַע כָּל הַיּוֹם" (בראשית ו', ה'). כל יום היא חושבת – "מה לעשות לבני התורה? מה להרע?", כל יום היא חושבת על גזירה חדשה".

ראש הישיבה המשיך: "ראיתי ביום ששי כותרת בעיתון – "היועצת המשפטית לממשלה אוסרת לקיים את ההילולא של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל". כן, למה? (עוד יש לה נימוקים...) "מפני שזה יכול להשפיע על אנשים להצביע ש"ס. לא! אנחנו רוצים בחירות טהורות. שכל אדם יצביע כפי מצפון לבו". איזה "טהורה" היא... כן".

"כמעט כל יום תראה את העמוד הראשון של העיתון – מה היועצת המשפטית "הקדושה" הזאת, איזבל הרשעית, חשבה ומצאה באותו לילה. כן, היא מסכנה!", אמר הגר"צ מאזוז.