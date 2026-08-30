הרבנית יהודית יוסף, כלתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, פרסמה הביעה את כאבה בעקבות החלטת הייעוץ המשפטי לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן בשל הקרבה למערכת הבחירות. "כואב לי מאוד היום, ויש רגעים שאני מרגישה – זהו, אני לא יכולה לשתוק", פתחה הרבנית את דבריה.

"כששמעתי שרוצים לבטל את האזכרה של מור חמי, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, כאב לי וכואב לי מאוד", הוסיפה. "ולא בגלל האירוע או הטקס, אלא בגלל המשמעות ומה שזה אומר".

"מרן היה של כולם"

הרבנית יהודית יוסף הדגישה את אופיו האוניברסלי של מרן ואת קשריו עם כלל עם ישראל. "מרן היה של כולם: ספרדים, אשכנזים, חרדים, חילונים, מסורתיים, חסידים, בני ישיבות וחיילים. כולם נכנסו אליו ועל כולם הוא כאב", ציינה.

בדבריה הוסיפה: "אני ראיתי אותו בזמני מלחמה. ראיתי לילות שהוא לא עצם עין. ראיתי אותו בוכה כששמע על חיילים שנפלו ועל עוד משפחה שהעולם שלה חרב. ראיתי אותו מתפלל מכל עומק הלב שלו על הפצועים".

כפי שפורסם בכיכר השבת, אנשי היועצת המשפטית לממשלה הורו לבטל את טקס האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בטענה כי עצם זיהויו עם ש"ס עלול להיחשב כתעמולה פוליטית.

"אי אפשר לבטל מורשת"

הרבנית הביעה את קושיה העמוק מההחלטה. "לכן קשה לי מאוד להבין: איך אפשר לקחת דמות כזאת, שהקדישה חיים שלמים לעם הזה, ולהחליט שהוא לא ראוי לעצור, לזכור ולכבד אותה?"

בסיום דבריה, הדגישה הרבנית את ההבדל בין ביטול אירוע לבין ביטול מורשת. "אולי אפשר לבטל טקס, אבל אי אפשר לבטל מורשת, ואי אפשר להחליט בשביל מיליוני אנשים את מי יזכרו ואת מי הם יכבדו".

כאמור, ההחלטה לבטל את אירועי ההילולה עוררה סערה בציבור. הראשון לציון הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית, והתבטא: "היועמשי״ת שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות למרן רבינו עובדיה יוסף זיע״א. המרשעת הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה".