הטלטלה סביב החלטות מערכת אכיפת החוק מקבלת תפנית חריפה ודרמטית במישור הציבורי והרוחני. כפי שפורסם לראשונה באתר "כיכר השבת", הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הקדיש חלק מרכזי משיעורו השבועי למתקפה חריפה ונוקבת במיוחד כנגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה השנויה במחלוקת להורות על ביטול אירוע ההילולה המרכזי לזכרו של מרן פוסק הדור, רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

בפתח שיעורו תקף הראשון לציון את היועצת באמירות קשות נגד התנהלותה. "היועמשי״ת שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות למרן רבינו עובדיה יוסף זיע״א", אמר הרב בכאב גלוי, והטיח בה דברים חריפים ביותר: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה".

דברי הראשון לציון:

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"תשמעו, בהלוויה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל. היו חילונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים ליטאים"

מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו השכה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור הכיר בגדלותו, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זו הרשעה הזו, היועצת המשפטית, אני לא יודע איך קוראים לה, המיערה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור להרסות עצרת לכבודו של מרן. הרבין, הוא נרצח באותו, רק סמוך לבחירות,

ועליו הם לא אוסרים.

"זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שהרסו עצרת, למה לא? אבל מרן גדול הדורות, שלא היה איש פוליטי, מרן היה איש תורני. רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. הוא הוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה מי בכלל. השב'-ברוך-הוא יכלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות מתעסקת איתו. זה לא היה פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה"