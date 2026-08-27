אלדר דיין

תפנית נרשמה בפרשת המוות המסתורית של אלדר יצחק דיין ז"ל: שבעת החשודים במעורבות במותו שוחררו ממעצר בית והם חופשיים כעת לחלוטין, זאת על אף שהחשדות נגדם עודם עומדים בעינם. החלטת המשטרה שלא לפנות לבית המשפט בבקשה להאריך את תנאי המעצר התקבלה לאחר שחוקרי היחידה המרכזית הגיעו למסקנה כי הגיעו למיצוי הראיות בתיק. כך דווח היום (חמישי) ב-Ynet.

בשלב זה, כך נמסר, לא ניתן לגבש תשתית ראייתית להגשת כתב אישום בעבירת רצח. ההתפתחות הבלתי צפויה מגיעה בעקבות קבלת הממצאים מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר, שהעלו כי בשל מצב השרידים בשטח לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת המוות. דוח הנתיחה שהפך את התמונה נתיחת שרידי גופתו של דיין, שאותרו בחודש שעבר בשטח פתוח באזור פתח תקווה, העלתה כי הגופה הייתה מוטלת במשך כשבועיים ונפגעה על ידי חיות בר. בשל כך לא ניתן היה לבצע נתיחה מלאה או לבחון רקמות, ולפיכך לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את סיבת המוות. "הלו, אחמד, הצילו הם באים!" | סמוטריץ' בסרטון בחירות עם טלפון בערבית דוד הכהן | 18:45 "יצא מהסיפור": התגובה הקצרה של מתן צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק בו ב. ניסני | 19:59 היעדר הקביעה הפורנזית החד-משמעית יצר קושי משפטי ראייתי חמור, אשר מנע מהמשטרה לקשור באופן ישיר וודאי את החשודים למעשה נסיבות המוות. ממצאים אלה צפויים להיות בעלי השלכות דרמטיות על המשך החקירה ועל סעיפי החשד נגד המעורבים בפרשה. מעצר בית שהסתיים בשחרור מוחלט בתחילת השבוע הועברו החשודים – ובהם שני חבריו הקרובים של דיין, מקסים ברברמן ועומרי פרץ – ממעצר ממשיי למעצר בית. המשטרה דרשה מבית משפט השלום בפתח תקווה להורות על מעצר בית של שבועיים, אך השופט רונן פלג נתרצה לבקשה חלקית בלבד וקצב את מעצר הבית עד ליום חמישי בלבד.

זירת מציאת הגופה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עם הגעת המועד ונוכח קבלה רשמית של תוצאות הנתיחה, הודיעה המשטרה לסנגוריהם של החשודים כי הדיונים המתוכננים מבוטלים והם משוחררים לביתם ללא תנאים מגבילים. החלטה זו משקפת את המציאות החקירתית החדשה שנוצרה בעקבות דוח המכון לרפואה משפטית.

מנעדר לגופה – ועכשיו למבוי סתום

כזכור, אלדר דיין הוגדר תחילה כנעדר והחיפושים אחריו נמשכו ימים ארוכים. במהלך הבילוי במרכז הארץ התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין דיין ושני חבריו לבין קבוצה של חמישה צעירים אחרים. על פי חומר החקירה, אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של הרכב ניזוקה.

לפני כארבעה שבועות אותרו שרידי גופתו בשטח הפתוח בפתח תקווה. עם גילוי הגופה נעצרו החשודים והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מרחב שרון. במהלך החקירה נוספו לחשודים עבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית ותקיפה סתם על ידי שניים או יותר, אך כעת מודים במשטרה כי ללא ראיה פורנזית חותכת המצביעה על אופן המוות, סיכויי הביסוס המשפטי של אישום ברצח אפסו בשלב זה.

התיק, שטלטל את המדינה בשבועות האחרונים, נקלע למבוי סתום. החוקרים ממשיכים לבחון את כלל הראיות שנאספו, אך בהיעדר קביעה רפואית חד-משמעית לגבי סיבת המוות, הדרך להגשת כתב אישום בעבירה החמורה ביותר נחסמה.