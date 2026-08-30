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יום זעם בבקו"ם

'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותים

יום גיוס לחרדים המיועדים למסלולי הלחימה בצה"ל מתקיים היום בבקו"ם בתל השומר, במקביל למחאה שבה צפויים להשתתף מפגינים נגד גיוס החרדים • ברקע מערכת הבחירות, פוליטיקאים צפויים להגיע בניסיון לרכב על התמיכה בגיוס • המשטרה נערכת לעימותים במקום (חדשות)

5תגובות
לשכת הגיוס בתל השומר, הבוקר (צילום: קובי ישראל)

יום מתוח בבקו"ם: עשרות חרדים יגיעו הבוקר (ראשון) ללשכת הגיוס בתל השומר, במסגרת יום גיוס למסלולי הלחימה ב, בהם חטיבת החשמונאים, נצח יהודה ומגן הנגב.

יום הגיוס מתקיים על רקע המחלוקת הקשה סביב סוגיית גיוס החרדים, ובצל גל המעצרים של בעוון לימוד תורה.

לקראת יום הגיוס, בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים פרסם מכתב חריף תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי", ובו קריאה לציבור החרדי להשתתף במחאות ולפעול כדי לשכנע בחורים שלא להתגייס.

במכתב צוין כי לפי המידע שהגיע לידי בית הדין, נקבע יום גיוס כללי לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות, וכי בחורים רבים נקראו לצורך גיוסם לצבא.

בית הדין קורא לאברכים שביכולתם להשתתף במחאות "לפעול כדת של תורה", וכן לפעול כדי לשכנע בחורים שלא להתגייס.

"אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע", נכתב במכתב. עוד קוראים בבד"צ לפעול "על מנת לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם ולא יפילו את עצמם אל מקום אשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים ח"ו".

בסיום המכתב קוראים בבד"צ להמשיך ולעמוד "על משמר חומות היהדות".

המחאה צפויה להתקיים בסמוך למתחם הגיוס בתל השומר החל משעות הבוקר. במשטרת ישראל נערכים לקראת הגעת מפגינים למקום ומכינים כוחות להתמודדות עם הפרות סדר ועימותים.

בצה"ל נערכים במקביל לקליטת המתגייסים ולשמירה על פעילותו התקינה של יום הגיוס.

לצד המתגייסים והמפגינים, צפויים להגיע למקום גם פוליטיקאים המבקשים להביע תמיכה בגיוס חרדים.

בין היתר צפויים להגיע יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר הבית הציוני - המילואימניקים יועז הנדל ומוטי לייטנר, יו"ר מפלגת הציבור החרדי. חלקם צפויים אף למסור הצהרות במקום. על רקע מערכת הבחירות, ההגעה לבקו"ם צפויה להפוך גם לזירת התגוששות.
צה"לגיוס חרדיםהעדה החרדיתלשכת הגיוסבקו"ם

5 תגובות

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5
לא מבין את ההתעקשות של הפורשים ללאומיות לכנות עצמם ד"ל
חיליק
4
מיסטער נחיתי לייט בא לקושש קולות
לייט
3
לכל אחינו היקריםהמתגייסים החדשים – סייעתא דשמיא מרובה בכל מעשה ידיכם! ה' יתברך ישמור צאתכם ובואכם, ייתן לכם סייעתא דשמיא, עוז וגבורה, ותזכו לקדש שם שמיים בכל מקום
אבריך

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