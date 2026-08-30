התופעה המטרידה שמציפה את חברת החשמל: כ-2.8 מיליון דברי דואר חוזרים מדי שנה למשרדי החברה מבלי שהגיעו ליעדם. מאחורי המספר הזה מסתתרת בעיה משמעותית - לקוחות שאינם מקבלים חשבונות והתראות, ומגלים על חובות שהצטברו רק בשלב מאוחר, לעיתים לפני נקיטת הליכים משפטיים.

כעת, חברת החשמל משיקה פתרון טכנולוגי חדשני שנועד להתמודד עם התופעה: פרויקט "דואר חוזר" מבוסס בינה מלאכותית, שיפנה ללקוחות ישירות בווטסאפ וידאג לעדכון פרטיהם בזמן אמת.

כשהחשבון לא מגיע - הלקוח משלם את המחיר

התופעה של דואר חוזר יוצרת מצב בעייתי במיוחד עבור צרכנים שעברו דירה או שכתובתם אינה מעודכנת במערכות החברה. במקרים רבים, הלקוח אינו מודע כלל לכך שחשבונות והתראות נשלחו אליו ולא הגיעו, והחוב ממשיך להצטבר ברקע. רק כאשר החוב מגיע לסכומים משמעותיים, או לפני נקיטת הליכים משפטיים, מתגלה המצב במלוא חומרתו.

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הנתונים מדברים בעד עצמם: כמעט 3 מיליון דברי דואר שחוזרים מדי שנה מהווים נטל כבד הן על החברה והן על הלקוחות. מדובר בתקלות תקשורת שעלולות להוביל לניתוק חשמל, לחובות כבדים ולמצוקה כלכלית של משפחות שלמות.

"מאירה" תפנה אליכם בווטסאפ

הפתרון שמציעה חברת החשמל מבוסס על שילוב של מערכות מידע מתקדמות ובינה מלאכותית. כאשר דבר דואר חוזר לחברה, מופעל תהליך אוטומטי שבו הנציגה הדיגיטלית "מאירה" - מערכת AI של החברה - שולחת ללקוח הודעת ווטסאפ. במסגרת התהליך, הלקוח עובר זיהוי מאובטח ויכול לעדכן את כתובתו או לבחור לקבל חשבונות בערוצים דיגיטליים.

המערכת החדשה מקשרת בין מערכות המידע של חברת החשמל, דואר ישראל והנציגה הדיגיטלית, ויוצרת מעגל תקשורת סגור שמבטיח שהלקוח לא יישאר מנותק. כך ניתן לחדש את הקשר עם הלקוח ולמנוע מצבים שבהם חשבונות והתראות נוספים לא מגיעים אליו.

תוצאות מרשימות בפיילוט

הפיילוט שערכה חברת החשמל מצביע על הצלחה משמעותית של המערכת החדשה. כ-36% מהלקוחות שאליהם פנתה "מאירה" בווטסאפ השיבו לפנייה הראשונית - שיעור היענות גבוה במיוחד בהשוואה לערוצי תקשורת מסורתיים. מתוכם, 75.4% השלימו בהצלחה את תהליך הזיהוי המאובטח.

הנתון המשמעותי ביותר: כ-47% מכלל המשיבים מסרו פרטים עדכניים שאפשרו לתקן ולטייב את הנתונים במערכות החברה. משמעות הדבר היא שכמעט מחצית מהלקוחות שנחשפו למערכת החדשה עדכנו את פרטיהם, מה שישפר את התקשורת עמם בהמשך וימנע בעיות עתידיות.

חיסכון של מיליונים - והפחתת נזקים סביבתיים

מעבר לשיפור בשירות ללקוחות, לפרויקט יש גם השלכות כלכליות וסביבתיות משמעותיות. הטיפול בדואר החוזר כרוך כיום בעלות של כ-5 עד 10 מיליון שקלים בשנה. המעבר לתהליך האוטומטי צפוי להביא לחיסכון ישיר של כ-1.4 מיליון שקלים בשנה.

לצד החיסכון הכלכלי, המערכת החדשה תפחית באופן משמעותי את השימוש בנייר ותייעל את תהליכי העבודה. המעבר לערוצים דיגיטליים מהווה צעד נוסף במגמה הכללית של חברת החשמל לצמצום טביעת הרגל הסביבתית ושיפור השירות ללקוחות.

חברת החשמל מדגישה כי המערכת החדשה תאפשר ללקוחות לשמור על קשר רציף עם החברה, למנוע הפתעות לא נעימות בדמות חובות שהצטברו, ולקבל שירות מהיר ויעיל יותר. הפרויקט צפוי להתרחב בהדרגה לכלל לקוחות החברה במהלך השנה הקרובה.