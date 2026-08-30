תביעה פלילית חמורה הוגשה בעקבות התאונה הקטלנית והמחרידה שאירעה בערב שבת האחרון מחוץ למרכז הקניות NPGS בעיר ג'קסון שבניו ג'רזי - אירוע שגבה את חייו של התינוק יצחק רוזנברג ז"ל, כבן תשעה חודשים בלבד, והוביל לאשפוזן של אימו ואחותו בן החמש.

התובע המחוזי של מחוז אושן, בראדלי בילהיימר, הודיע על הגשת אישומים נגד מריה קובון-גוסמן, צעירה בת 20 מטנרנטון, בגין הריגה, שני סעיפים של תקיפה באמצעות רכב, ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף בעת מעורבות בתאונה קטלנית. כך דווח באתר YWN.

במהלך החקירה נחשף פרט מדהים ומקומם במיוחד, כאשר הרשויות אישרו כי לקובון-גוסמן לא היה מעולם רישיון נהיגה תקף – לא במדינת ניו ג'רזי ולא באף מדינה אחרת בארצות הברית.

במקביל לנהגת הפוגעת, נעצרה אישה נוספת, אריאדנה לאזארו-פלורס, בת 22 מטומס ריבר, והואשמה ביודעין בהתנהגות היוצרת סיכון ממשי למוות עבור אדם אחר. על פי טענות התביעה, לאזארו-פלורס ידעה היטב כי קובון-גוסמן מעולם לא הוכשרה לנהוג ולא החזיקה כחוק ברישיון נהיגה, אך למרות זאת איפשרה לה לנהוג ברכב.

הטרגדיה הקשה התרחשה ביום שישי סמוך לשעה 11:55 בבוקר, בחניון העמוס של מרכז הקניות המקומי ברחוב וסט קאונטי ליין. המקום היה הומה אדם באותן שעות בשל ההכנות הקדחתניות של הקהילה היהודית לקראת שבת המלכה. על פי נתוני החוקרים, קובון-גוסמן נהגה ברכב מסוג פורד פיוז'ן כאשר פגעה בעוצמה באם יהודייה ובכרכרת הילדים שבה צעדו שני ילדיה, בתה בת החמש ובנה התינוק.

עקב עוצמת הפגיעה והחשש למספר רב של נפגעים, הוקפצו למקום כוחות הצלה רבים, ובהם מתנדבי ארגון 'הצלה' מרכז ניו ג'רזי וצוותי חירום נוספים, והוכרז על אירוע רב-נפגעים. שלוש הוולדות – האם ושני ילדיה – פונו בדחיפות תחת טיפול נמרץ לבית החולים האוניברסיטאי ג'רסי שור בעיר נפטון. למרות מאמצי ההחייאה והמאבק של הרופאים על חייו, הפציעות של התינוק יצחק רוזנברג ז"ל היו קשות מדי, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו בבית החולים.

אימו ואחותו בת החמש של התינוק עודנן מאושפזות בבית החולים, שמצבם מוגדר כעת יציב על פי דיווחי התביעה. בקהילה היהודית המקומית וברחבי העולם היהודי קוראים לציבור להמשיך ולהרבות בתפילה ובפרקי תהילים לרפואתן השלמה והמהירה של האם והבת, גולדה חנה בת לאה שיינדל ורוכל בת גולדה חנה, בתוך שאר חולי ישראל. שתי החשודות, קובון-גוסמן ולאזארו-פלורס, נעצרו על ידי כוחות המשטרה והועברו למתקן הכליאה במחוז אושן, שם הן מוחזקות עד לקיום הדיון בהארכת מעצרן.