אירוע אנטישמי חמור התרחש לאחרונה בלב מנהטן, כאשר יהודי חרדי הותקף ונשדד באכזריות ללא כל סיבה מוקדמת. כך מסר הלילה (בין ראשון לשני) ארגון ׳השומרים׳ במנהטן. בכתבה זו מתפרסם תיעוד מזעזע מהתקיפה.

התקרית האלימה אירעה סמוך לשעה 5:45 בערב, באזור הרחובות 47 מערב והשדרה השישית, מוקד מרכזי הסמוך מאוד לאזור בורסת היהלומים העמוס. החרדי צעד לתומו ברחוב כשאדם זר לחלוטין התקרב אליו בפתאומיות והחל להטיח לעברו קללות אנטישמיות קשות וגידופים.

התיעוד ממצלמות האבטחה באזור מציג את הרגעים הקשים שבהם הגיח התוקף משום מקום, חטף את כובעו של הקורבן וחבט בעוצמה רבה בצידו של ראשו. המכה החזקה הותירה סימני חבלה ופציעות יבשות באזור הרקות של הנתקף.

לאחר ספיגת המכה הקשה, ניסה היהודי לתעד ולצלם את תמונתו של התוקף באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי שיוכל להציגה לכוחות הביטחון. בתגובה לכך, התנפל עליו החשוד שוב, חטף את מכשיר הטלפון מידו, הטיח אותו בעוצמה אל הקרקע ונמלט במהירות מהמקום. שני עוברי אורח שהיו עדים למתרחש חשו מיד לעזרת הקורבן החבול והחלו לדלוק בעקבות החשוד הנמלט, במקביל ליצירת קשר מיידי עם מוקדי החירום של המשטרה ושל ארגון השמירה השכונתי 'השומרים' במנהטן.

עם קבלת הקריאה, הזניק ארגון 'השומרים' עשרות מתנדבים לאזור האירוע. אלו החלו בסריקות נרחבות תוך שיתוף פעולה הדוק ותיאום מלא עם שוטרי משטרת ניו יורק. הפריסה המהירה והלחץ בשטח הובילו לכך שהחשוד אותר בתוך זמן קצר, נעצר והועבר לחקירה. בשל האופי האנטישמי של התקרית והאלימות הקשה שפגינה, הועבר הטיפול בתיק ליחידת כותבי פשעי השנאה של המשטרה, אשר ייחסה לחשוד אישומים חמורים של שוד ברמת פשע וסעיפי תקיפה על רקע שנאה.

למרות חומרת המעשים והחששות הגוברים בקהילה מפני גל האנטישמיות הגואה ברחובות ניו יורק, המערכת המשפטית ספגה ביקורת נוקבת לאחר שהחשוד שוחרר בחזרה לרחוב כעבור שעות ספורות בלבד ממעצרו, מבלי שנדרש אפילו לשלם ערבות כספית. אף על פי שההליכים הפליליים נגדו נמשכים והאישומים עומדים בעינם, תחושת הביטחון של התושבים נפגעה קשות. הקורבן עצמו נותר נסער ומוכה הלם מהאירוע, והביע חשש עמוק לשלומו ולביטחונו האישי בעת שהות בדרכים ובחזרה לשגרת יומו ועבודתו בלב העיר. בעקבות האירוע, הודו בארגון 'השומרים' לשוטרי המשטרה המקומית ולצוות חקירת פשעי השנאה על הפעילות המהירה שהביאה ללכידת התוקף.