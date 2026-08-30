התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה, למפכ"ל ולראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית או בדיקה מקדימה נגד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בעקבות הדברים שאמר אמש בשיעורו השבועי נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

כזכור, בשיעורו השבועי ערב, כפי שפורסם לראשונה ב"כיכר השבת", תקף הרב בחריפות את היועמ"שית בעקבות החלטתה השנויה במחלוקת להורות על ביטול אירוע ההילולה המרכזי לזכרו של מרן פוסק הדור, רבי עובדיה יוסף זצ"ל. "היועמשי״ת שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות למרן רבינו עובדיה יוסף זיע״א", אמר הרב בכאב גלוי, והטיח בה דברים חריפים ביותר: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן? הקב״ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה".

הראשון לציון הוסיף: "תשמעו, בהלוויה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל. היו חילונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים ליטאים. מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו השכה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור הכיר בגדלותו, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זו הרשעה הזו, היועצת המשפטית, אני לא יודע איך קוראים לה, המיערה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור להרסות עצרת לכבודו של מרן. הרבין, הוא נרצח באותו, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים.

"זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שהרסו עצרת, למה לא? אבל מרן גדול הדורות, שלא היה איש פוליטי, מרן היה איש תורני. רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. הוא הוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה מי בכלל. השב'-ברוך-הוא יכלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות מתעסקת איתו. זה לא היה פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".

בפנייתה, הסבירה התנועה לאיכות השלטון כי לדבריהם הדברים לא נאמרו בחלל ריק. הם מצטרפים לאווירה ציבורית קשה ולהתבטאויות חוזרות נגד היועצת המשפטית לממשלה ונגד עובדי ציבור בכירים. במקרה הזה מדובר במנהיג רוחני ופוליטי בעל השפעה ציבורית רחבה, שהשיעור השבועי שלו מוקלט, משודר ומגיע לקהל גדול. כך לדבריהם.

התנועה טענה כי מכלול הדברים מעלה חשש ממשי לביצוע עבירה של הסתה לאלימות לפי סעיף 144ד2(א) לחוק העונשין. כדי לבדוק אם הדברים עברו את הרף הפלילי, צריך לבחון מי אמר אותם, מה בדיוק נאמר, באיזה הקשר, בפני איזה קהל ומה היקף החשיפה שלהם.

"נוכח מעמדו הרם של הרב יוסף, והתפוצה הרחבה שבה הדברים נשמעו, שזכו לאלפי צפיות, הדבר מעלה חשש לביצוע מעש אלימות. על כן, התנועה דרשה מרשויות האכיפה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב יוסף, או לכל הפחות בבדיקה מקדימה, ולפעול למיצוי הדין ככל שיימצא שיש לכך בסיס", נמסר.

עו"ד יעל בלוך, מנהלת מחלקת ליטיגציה בתנועה לאיכות השלטון: "מותר לבקר החלטה של היועצת המשפטית לממשלה. אסור להפוך את הביקורת לאמירות קשות שמעלות חשש להסתה לאלימות כנגדה. זו לא הפעם הראשונה שהרב יצחק יוסף משתמש במעמדו ובהשפעה שלו כדי לתקוף את שלטון החוק ואת שומרי הסף. לא אנחנו קובעים אם נעברה עבירה - זה התפקיד של רשויות האכיפה. עכשיו הן חייבות לבדוק את הדברים ברצינות ובמהירות".

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב: "חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליט"א, שאמר דעתו, דעת תורה, באופן ברור. תנועת ש"ס תמשיך להתחזק למרות מרמורו וגחמותיו של הג'ינג'י".