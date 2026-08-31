בכירי 'דגל' חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני ויעקב אשר ( צילומים: יונתן זינדל וחיים גולדברג, פלאש 90 )

בעוד פחות מעשרה ימים יסגרו הרשימות לכנסת הבאה, בגזרה הכללית גם צפויים הפתעות רבות, איזו מפלגה תפרוש מתוך לפחות עשר מפלגות חדשות ואילו איחודים יהיו בגוש הימין, אך בגזרה החרדית, הסערה רחוקה מלהסתיים - גם עם המפלגות החדשות שיהיה מעניין לבחון האם הן ירוצו לבד, וגם, בתוך 'דגל התורה', האם באמת במערכה הנוכחית, חברי הכנסת הוותיקים יוחלפו בכוחות רעננים? "כיכר השבת" עם החשיפות החדשות מהמתרחש בבתי מנהיגי הציבור והאם יש סיכוי למהלך הדרמטי.

בשבועות האחרונים חשפנו כאן ב'כיכר השבת', כי הפעם ייתכן וחלקים מיהדות התורה ירוצו בנפרד, בשבוע שעבר נערכה פגישה ראשונה בין 'דגל' ל'אגודה', שם דנו בחיבור אפשרי, אך לא נסגר דבר והפערים הלא-משמעותיים התרחבו מעט. אך את חברי הכנסת של 'דגל התורה' מעסיק בימים האחרונים - מה שקורה בבית פנימה. הדיבורים על החלפת חברי הכנסת הוותיקים עלו על השולחן ובבתי גדולי ישראל מתקיימים דיונים קדחתניים בנושא. מצד אחד, ישנו כעס בציבור על חברי הכנסת בשל כלל הגזירות שניתחו על הציבור החרדי, אך ההבנה היא שלקראת הממשלה הבאה והמשך ההתמודדות עם שלל הגזירות והרדיפות חייבים חברי כנסת מנוסים, מה גם שמה שקרה בקדנציה האחרונה הוא לא רק באשמתם של חברי כנסת ולכן במידה ויוחלט להחליף את חברי הכנסת, ישנו חשש אמיתי, שאף מתבטא בדעת הקהל, כי הדבר יגרום נזק לקמפיין הבחירות. לאור יום: חרדיה אמיצה תיעדה אנטישמי מרסס מסר מחליא בשכונה דניאל הרץ | 11:11 תיעוד כואב: חרדי הותקף באגרופים ברחוב, ניסה לצלם את התוקף - ושוב הותקף נחמן שטרנהרץ | 08:50 מצד שני, בבתי גדולי ישראל, ובעיקר בבית המנהיג הגר"ד לנדו, מבינים כי כדי שתהיה להם שליטה אבסולוטית על חברי כנסת, הם צריכים להכניס כוח חדש ורענן שיהיה מחויב רק להם, מבלי שיש להם את עול ההנהגות הקודמות שהיו בציבור הליטאי ועל כן, הדילמה היא דילמה אמיתית וקשה. בבית הרב לנדו, מנסים להימנע מלהיכנס לשדה המוקשים - שיודעים היטב איך נכנסים אליו, אך לא ברור כלל איך יהיה אפשר לצאת מהמבוך במידה והוא יסתבך, כפי שאכן עלול להיות, וזאת בשל הסיבות שנציג לקמן.

הגרמ"ה הירש ( צילום: שלומי כהן, פלאש 90 )

ב'דגל התורה', בשונה משאר המפלגות (ייתכן שגם בש"ס יעשו כך הפעם. ח"ב) מי שמגיש את הרשימה לכנסת, הם חברי מועצת גדולי התורה של המפלגה. לוועדת הבחירות מוגשת הרשימה המלאה, המורכבת גם מנציגי הציבור של 'דגל' ברחבי הארץ, עם חתימה של כלל חברי מועצת גדולי התורה.

אם כך, כדי לאשר את ההדחה של הח"כים הוותיקים משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר, יהיו חייבים את החתימה של כלל חברי המועצת, שנכון להיום, נמצאים בקשר חזק וטוב עם חברי הכנסת של המפלגה וכלל לא בטוח שהם יאשרו או יסכימו לתת את חתימתם על ההדחה, כאשר הם כלל לא מבינים מדוע זה נחוץ ומה האלטרנטיבה.

אך במידה וחברם-למועצת הגאון רבי משה הלל הירש, יהיה זה שיבקש את ההדחה ויסמן את מי שהוא רוצה שיהיו ברשימה הבאה, כאן חברי הכנסת הוותיקים נמצאים בבעיה, מכיוון שעד כה, הם היו סבורים שעם הבית של הגרמ"ה הם מסודרים וראש הישיבה לא יחפוץ בהדחתם, אך בימים האחרונים חל מפנה - שייתכן ויבשר את בוא האביב הליטאי.

חברי המועצת עם הגר"ד לנדו ( צילום: שלומי כהן, פלאש 90 )

ל'כיכר השבת' נודע, כי בימים האחרונים מופעלים לחצים מצד הבית של הרב לנדו, על בית השכן מהגבעה - הרב הירש, שיהיה הוא זה שיזום את החלפת חברי הכנסת. מי שבעיקר מתדלק זאת, הוא עסקן ליטאי מוכר ונחשב, שיזם בשנים האחרונות פרויקטים רבים ובעקבותיהם הוא מקורב מאוד לבית הגרמ"ה הירש, ולאחרונה אף החל להתקרב לבית הרב לנדו, כשהוא עצמו מעוניין להחליף את חברי הכנסת וזאת למרות קרבתו הרבה לחבר הכנסת גפני ואנשיו.

כאשר צוללים לעומק האסטרטגיה של אנשי הרב לנדו, מבינים כי הם פועלים בצורה מבריקה, שכן הם לא רוצים שיירשם על שמם הכישלון של ניסיון הדחת הח"כים, הם רוצים להישאר עם ידיים נקיות, ולכן, הם מצאו "שעיר לעזאזל" שימלא את מקומם, כאשר הם טוענים לכל השואלים כי הם כלל לא מתעסקים בנושא ההדחה כך שבמידה וזה יצליח הם ישלטו על המועמדים, אך במידה והמהלך ייכשל, הם תמיד יוכלו לטעון כסוף הפרשה בשבוע שעבר 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'.

יתרה מזו, הם מבינים, כי מי שבאמת יוכל להעביר את המהלך ללא התנגדות גדולה או משמעותית של חברי המועצת, הם אנשי ביתו של הרב הירש, שכן הוא מוכר יותר לחברי המועצת המבוגרים וגם יש לו זיקה חזקה יותר למפלגת דגל התורה ולכן רק הגרמ"ה יוכל להוביל כזה מהלך - שהם מקווים שיעבור יחסית בשקט, מה שלא יקרה במידה ואנשי הרב לנדו יבצעו רשמית את המהלך.

בכיר באחד מבתי גדולי ישראל הליטאיים, מאשר את הדברים בשיחה עם 'כיכר השבת' ואף מוסיף מידע דרמטי: "זה נכון שההבנה היא שאנשי הרב לנדו לא יוכלו להוביל כזה מהלך וכעת יש לחץ ממשי גם מצד בית הרב הירש, שמאסו בחברי הכנסת הנוכחיים שלא סופרים אותם אלא רק את בית הרב לנדו ולכן הם מתחילים לחשוב על נכונותם לבצע את המהלך וזאת למרות שבוודאות מי שיצא מכך מרווח, הם בית הרב לנדו שישלטו על הרשימה, אבל הם מבינים שגם הם חייבים לנסות לבסס כעת שליטה, גם אם היא מועטת".

כינוס עבר של המועצת ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

לדברי הבכיר: "בשיחות הפנימיות שמתקיימות עלתה נקודה נוספת והיא - המפלגות החרדיות החדשות שצצו להן כפטריות אחר הגשם, כמו שבש"ס לחוצים מאוד מהמפלגות הללו, גם ב'דגל התורה' מבינים שצריכים לרצות את הציבור החרדי-מודרני, שהתפתח בשנים האחרונות וגדל באחוזים ניכרים.

"אותן מפלגות עשו כנראה עבודה טובה בלהלחיץ את בתי הרבנים, שסבורים כי כדי לרצות את הציבור מספיק להחליף את חברי הכנסת, כדי להראות שיש נכונות לשינוי מצד ההנהגה החרדית ובניסיון למנוע זליגת קולות למפלגות שלא באמת יעברו את אחוז החסימה".

לסיום, טוען אותו בכיר היודע דבר או שניים על המתרחש כי "אותו עסקן מוכר שפועל בבתי הרבנים כדי לקדם את עצמו לכהן כחבר כנסת, אומר להם שחייבים לתת איזו מתנה ולהראות כוונות אמיתיות ברצון לקרב את הציבור החרדי-מודרני, וצעד כזה דרמטי בהחלט יכולה להשפיע לטובה על קהל המצביעים".