התרגשות רבה אחזה השבוע את מאות חסידי ויז'ניץ בעפולה עילית, עם הופעתו הכבודה של הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, לביקור הוד ורב רושם בקרב הקהילה המתרחבת.

את סיור הקודש פתח הרה"צ בהיכל הישיבה לצעירים בעיר, שם הסתובב תחילה בין הספסלים והתפעל משקידתם של הבחורים. בהמשך נשא בפניהם שיחת קודש כהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים.

משם המשיך הרה"צ למעמד קביעת מזוזות באגף החדש בתלמוד התורה, בו נחנכו ארבע כיתות גן חדשות. לביקור התלוו רבני הקהילה בעיר, הגאון רבי מנחם מנדל טאבאק והגאון רבי משה בנציון לוריא, לצד ראש העיר, סגניו ואישי ציבור בכירים.

בשיאו של הביקור ערך הרה"צ התוועדות רבתי לכלל חסידי ויז'ניץ בעיר. בראשית דבריו עורר את החסידים להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, מייסד ונשיא הקרייה בעפולה.

"אאמו"ר אמר בעת שייסדו את קריית ויז'ניץ בעפולה: 'והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד'", "בסייעתא דשמיא הוסיף הרב לומר בהתרגשות, אנחנו רואים קהילה שהתחילה עם שמונה אנשים בלבד ומונה כיום קרוב ל-500 משפחות. ראייתו של צדיק לא נעצרת: בכל פעם שאני מגיע לכאן אני רואה שה'ישגה מאוד' ממשיך להתממש, בניינים חדשים, עוד מוסדות חינוך, רק היום חנכנו כאן את הגן ה-12 בעיר, לצד הישיבה, הכוללים ובית הספר".

בסיום דבריו הפתיע הרה"צ את מאות החסידים ואמר: בהורמנא דמלכא ובשליחותו של אאמו"ר האדמו"ר, הנני מכתיר בזה את הגאון רבי משולם פייביש פויערשטיין לרבה של הקהילה החדשה 'אהבת ישראל' בעיר. התרגשות רבה אחזה בכל הקהל הקודש שהריעו בתרועת 'מזל טוב' בקול רעש גדול.

הרה"צ הודה לראש העיר על עמידתו האיתנה לימין קודשי הקהילה והאציל עליו ברכות לרוב.

לאחר מכן פצח הרה"צ במחול נלהב יחד עם הרב המוכתר, רבני ודייני החסידות, כמו כן פצח במחול מיוחד עם סגן ראש עיריית בני ברק יהושע מנדל העומד לימין הקהילה, ומנהל המוסדות בעפולה יעקב חיים זורגר.

בסיום השעות הנעלות עברו כלל החסידים להתברך בברכת השנים מהאורח הרם.