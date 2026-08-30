גילויים מרתקים בשולחנו הטהור של האדמו"ר מסאטמר: במהלך עריכת השולחן הטהור בליל שבת קודש, אותו ערך האדמו"ר עם תלמידי המתיבתא בהיכל הישיבה ב'קרית יואל', נשא דברים חוצצי להבות מיד לאחר נטילת ידיים, והתייחס לראשונה להזמנה הרשמית שקיבל מבית הלבן לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ.

ל'כיכר השבת' נודע כי האדמו"ר פתח בדבריו בפסוק "דרשו את שלום העיר", והדגיש את הכרת הטוב למלכות של חסד בארה"ב. "ביום ראשון האחרון קיבלתי הזמנה מהבית הלבן להיפגש עם הנשיא ביום חמישי הקרוב, יחד עם רבנים ועסקנים נוספים", סיפר האדמו"ר לתלמידיו. "בתחילה חשבתי שלא לאשר את ההשתתפות. אנחנו באמצע חודש אלול, שקועים בישיבה בסוגיית 'חצי שיעור' וצריכים להתכונן לימים הנוראים".

בשלב זה עבר האדמו"ר לדבר על יחס התורה לגוי, ואמר: "מדובר בגוי שלא עשה מצווה מימיו, לא זכה לנענע לולב או לאכול מצה. כל יהודי בודד שווה יותר ממנו! מה כבר הגדולה בזה? נכנסים, יושבים על כיסא כמה דקות ומדברים עם גוי...".

האדמו"ר חשף בפני החסידים את השיקול שהכריע את הכף ואילץ אותו להסכים להזמנה: "נזכרתי שלפני כ-30 שנה אירע לי מקרה דומה, כשהייתה פגישה עם הנשיא דאז. באותה תקופה היה יהודי ששרר בעת צרה, ובזכות אותה פגישה עלה בידינו לסייע לו. מכיוון כעת ישנו יהודי נוסף השרוי בעת צרה, חשבתי שאולי ניתן יהיה לעזור לו באמצעות הפגישה הזו – ולכן נעניתי לבסוף".

בדבריו הוסיף האדמו"ר זווית נוספת הנוגעת לגזירות הדת בארץ הקודש: "גם כעת, עשרות אלפי יהודים בארצנו הקדושה שרויים בעת צרה מול גזירת גיוס בני הישיבות. אנו מקווים שנוכל להשתדל אצל הנשיא שיסייע במצב זה".

האדמו"ר שיתף את הבחורים בזיכרון מאותה פגישה היסטורית לפני שלושה עשורים: "יום לאחר הפגישה אז, דיברתי בפני הבחורים בישיבה ואמרתי להם: כשאדם מברך בכל בוקר 'שלא עשנו גוי', הוא לא צריך לכוון על הגוי שמטאטא את הרחוב, אלא על הגוי החשוב ביותר בעולם – נשיא ארצות הברית. זה מה שצריך להרגיש כשמברכים את הברכה הזו".

לסיום, פנה האדמו"ר בבקשה נפשית וחדה אל בחורי הישיבה: "אני מבקש מכל הבחורים – אירועים כאלה עלולים להסיח את הדעת. שכל אחד ממכם ימשיך לשקוד על תלמודו בסוגיית 'חצי שיעור'. אל תבטלו תורה ואל תטבעו בכל ה'טראמפיזם' הזה. אני אומר לכם: שיעור אחד בסוגיה בישיבה שווה בעיניי יותר מכל העניין הזה!".

עם סיום הדברים המרגשים, פצחו החסידים והבחורים בשירה סוחפת בניגון "אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות", אשר הרעיד את כתלי היכל המתיבתא.