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תיעוד ענק

שמחה וענווה במקום אחד | הוויתור המרגש של האדמו"ר בחופת נינתו הראשונה

מאות חסידים חגגו את נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא • במהלך מעמד החופה הפתיע האדמו"ר כשוויותר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים, ולקח לעצמו את קריאת הכתובה בלבד • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה (חסידים)

1תגובות
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)

מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבוע שעבר בשמחת נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא.

הכלה היא בת נכדו של האדמו"ר, הרב ישראל מוסקוביץ, בן הרב יוסף מאיר מוסקוביץ בנו של האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, בן האדמו"ר מיארסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

רגע מרגש ומיוחד נרשם במהלך מעמד החופה, על אף שהשמחה נערכה במעונו ובבית מדרשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, ומרבית החוגגים היו מחסידיו ומעריציו, הפגין האדמו"ר ענוות חן נדירה וויתר על כלל הכיבודים בחופה לטובת שאר הסבים האדמו"רים, כשהוא נוטל לעצמו בלבד את כיבוד קריאת הכתובה.

השמחה הגדולה נחגגה בעוז ובששון עד השעות הקטנות של הלילה.

שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)

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חתונההאדמו"ר ממכנובקא בעלזאהאדמו"ר מנדבורנה ירושליםהאדמו"ר ממעליץ

1 תגובות

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1
מזל טוב לכ"ק מרנן האדמורים ממחנובקא.נדבורנה. יערוסלב. ביליץ.שליט"א ולחצרותיהם הנכבדות רוב נחת לאורך ימים ושנים
ראובן

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