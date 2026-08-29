מאות חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשבוע שעבר בשמחת נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא.

הכלה היא בת נכדו של האדמו"ר, הרב ישראל מוסקוביץ, בן הרב יוסף מאיר מוסקוביץ בנו של האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, בן האדמו"ר מיארסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

רגע מרגש ומיוחד נרשם במהלך מעמד החופה, על אף שהשמחה נערכה במעונו ובבית מדרשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, ומרבית החוגגים היו מחסידיו ומעריציו, הפגין האדמו"ר ענוות חן נדירה וויתר על כלל הכיבודים בחופה לטובת שאר הסבים האדמו"רים, כשהוא נוטל לעצמו בלבד את כיבוד קריאת הכתובה.

השמחה הגדולה נחגגה בעוז ובששון עד השעות הקטנות של הלילה.