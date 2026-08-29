“שימו ביהדות התורה 4 קופים והם עדיין יקבלו 7 מנדטים"  

בדיון סוער באולפן "כיפות שחורות" על דפוסי ההצבעה החרדיים, הסביר העיתונאי ארי קלמן כי הבוחר החרדי מצביע נטו מתוך ציות: "זה הדבר היפה בציבור החרדי, שהוא מצביע לרעיון. לעשות מה שהרבנים אומרים לנו, גם אם אנחנו לא מבינים אותם". קלמן הדגיש כי לזהות הפוליטיקאים אין כל משמעות: "אנחנו לא מצביעים כי גפני במקום ראשון ויעקב אשר במקום שלישי. שימו שם ארבעה קופים – והם יקבלו עדיין 7 מנדטים".

בתגובה, תקף חבר הפאנל יעקב וידר את ההתנהלות המוניציפלית של הנציגים החרדים, וטען כי בפועל הם אינם מצייתים לרבנים ביומיום הפוליטי. "תקציב ראש עיריית בני ברק, 3,000 שקל ליום, הוא קיבל אישור מרב? כנראה שלא", אמר וידר, והטיח בעסקנים: "הם עושים שימוש ברב פעם אחת בארבע שנים".

וידר, שהוגדר בדיון על ידי נתנאל אייזק כ"פורץ דרך" שסופג "לינצ'ים פוליטיים", תיאר את מנגנון הלחץ המופעל על הבוחרים מגיל אפס במשוואה פשוטה של גן עדן וגיהנום. לסיכום, דרש וידר לנתק את ההצבעה המוניציפלית משאלת הציות: "הצבעה, בעיקר לעירייה, זו הצבעה למי שעובד בשבילך, למי שלא פוגע בך.

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.