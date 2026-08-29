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זה הדבר היפה בציבור החרדי

“שימו ביהדות התורה 4 קופים והם עדיין יקבלו 7 מנדטים"  

 ארי קלמן עיתונאי i24NEWS טען באולפן "הדבר היפה בציבור החרדי" שהוא מצביע לרעיון ונשמע אך ורק לרבנים, וקבע נחרצות כי זהות המועמדים אינה משנה: "שימו שם ארבעה קופים - הם יקבלו 7 מנדטים" | בשולי הדברים, התפתח עימות חריף מול יעקב וידר שתקף את העסקנים במישור המוניציפלי: "עושים שימוש ברב פעם אחת ב-4 שנים" | (מתוך התוכנית כיפות שחורות צפו)

15תגובות

בדיון סוער באולפן "כיפות שחורות" על דפוסי ההצבעה החרדיים, הסביר העיתונאי ארי קלמן כי הבוחר החרדי מצביע נטו מתוך ציות: "זה הדבר היפה בציבור החרדי, שהוא מצביע לרעיון. לעשות מה שהרבנים אומרים לנו, גם אם אנחנו לא מבינים אותם". קלמן הדגיש כי לזהות הפוליטיקאים אין כל משמעות: "אנחנו לא מצביעים כי גפני במקום ראשון ויעקב אשר במקום שלישי. שימו שם ארבעה קופים – והם יקבלו עדיין 7 מנדטים".

בתגובה, תקף חבר הפאנל יעקב וידר את ההתנהלות המוניציפלית של הנציגים החרדים, וטען כי בפועל הם אינם מצייתים לרבנים ביומיום הפוליטי. "תקציב ראש עיריית , 3,000 שקל ליום, הוא קיבל אישור מרב? כנראה שלא", אמר וידר, והטיח בעסקנים: "הם עושים שימוש ברב פעם אחת בארבע שנים".

וידר, שהוגדר בדיון על ידי נתנאל אייזק כ"פורץ דרך" שסופג "לינצ'ים פוליטיים", תיאר את מנגנון הלחץ המופעל על הבוחרים מגיל אפס במשוואה פשוטה של גן עדן וגיהנום. לסיכום, דרש וידר לנתק את ההצבעה המוניציפלית משאלת הציות: "הצבעה, בעיקר לעירייה, זו הצבעה למי שעובד בשבילך, למי שלא פוגע בך.

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר '', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.

לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>
כיכר השבתבני ברקיהדות התורהיעקב וידרכיפות שחורותארי קלמן

15 תגובות

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13
כן, זה נכון, מניסיון. הכנסת האחרונה מוכיחה זאת היטב
יוסף
12
אם ישימו 4 קופים , יהדות התורה יקבל 9-8 מנדטים !! כי אני משפחתי וגם חברים מהכולל , נחזור להצביע אליהם 4 קופים יהיו יותר מועילים וגורמים פחות נזק מהנציגים הקיימים
חרדי שפוי וחרד
11
לדעתי קשה לומר שהציבור החרדי מצביע ג' אם כבר כ20 שנה הם מקבלים אותם מנטדים והציבור כמעט הכפיל את עצמו אז כנראה שלא מצביעים ג'..
חסיד אחד

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