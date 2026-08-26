תקופת אלול בפתח, ובתוכנית 'דבר ראשון' ב"כיכר השבת", בהגשת משה מנס וחנני בריטקוף, עלו לדיון הנושאים הבוערים ביותר ברחוב החרדי – לצד גילויים מרתקים מהעולם, סיפורים היסטוריים יוצאי דופן ובשורה צרכנית משמעותית.

סערת המשגיח, החרדים העובדים והוראת ראש הישיבה

אחת הסערות המרכזיות בדיון הציבורי בימים אלו סובבת סביב דברי משגיח בוועידה לבחורי ישיבות, שהתייחס לבחורים היוצאים לשוק העבודה כאל "מסכנים ושפלי רוח". הקומיקאי אבי לוקוב הוציא סרטון אירוני בנושא, שהציף את הכאב העמוק במגזר.

במהלך השידור עלתה הביקורת על היחס הסטיגמטי כלפי ציבור החרדים העובדים. מנס ובריטקוף הדגישו כי אף על פי שעולם התורה הוא האידיאל העליון, המציאות היא שחלק ניכר מבחורי הישיבות פונים בסופו של דבר לעולם המעשה. דובר על הארגון שמסייע לעובדים לשמור על קביעות עתים ותפילה, לצד תחושת האמונה הפשוטה של עובדים מן השורה – כמו נהג הסעות חסידי שציין בגאווה כי עבודתו היא פרנסת משפחתו ועבודת השם שלו.

כחלק מהדיון הוזכרה עמדתו הנחרצת של ראש ישיבת חברון, הגאון רבי אלעזר זקס זצ"ל (נכדו של החפץ חיים), אשר דרש מבחורים מבוגרים מעל גיל 28 ומאברכים מעל גיל 35 שאינם מתקדמים בלימודם לעזוב את הישיבה ולצאת להתפרנס, כחלק מהתחייבותם בכתובה. בנוסף, הוזכר סיפורו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל, שכאשר עודד הקמת ישיבה תיכונית עבור בחורים שזקוקים לכך, הבהיר כי ייצא נגדה בפומבי כדי לשמור על דגל האידיאל של הישיבה הקלאסית.

מהפכת הפאות: איכות גבוהה במחיר הוגן ב-Wigbox

במסגרת התוכנית התראיין הזוג המייסד של רשת הפאות Wigbox, שהציג בשורה צרכנית משמעותית למגזר החרדי: פאות איכותיות בטווח מחירים של 2,000–7,000 ₪ בלבד, לעומת המחירים המקובלים בשוק הנעים בין 15,000 ל-25,000 ₪.

היתרון המרכזי של הרשת נובע ממודל של מכירה ישירה מהיבואן לצרכן, ללא פערי תיווך ועמלות. במתחם Wigbox קיימות למעלה מ-2,000 פאות חדשות מיבוא ישיר מסין, העשויות משיער אירופאי, ברזילאי, מונגולי וסיני איכותי. כל הפאות ברשת נמצאות תחת השגחתו המהודרת של הגאון רבי שמואל מאיר גרוס שליט"א, המאשר את מקור השיער ומוודא כי אין בהן כל חשש עבודה זרה.

עוד בנושאים: אחריות רפואית, תופעת הסמארטפונים ופאדיחת העיתונות

אמונה מול אחריות: בעקבות המקרה הכואב של פטירת תינוק מזיהום בבית החולים "מעיני הישועה", עלתה הזעקה נגד השימוש בתשובה "ככה השם רצה" כבריחה מאחריות רפואית. האמונה הטהורה היא כוח עצום, אך אין היא פוטרת מבדק בית ומניעת מחדלים עתידיים.

שני מכשירים בכיס: בעקבות דברי השופט יצחק עמית על כך שלחרדים רבים יש שני מכשירים, הוסבר כי אין מדובר בצביעות אלא בצורך הישרדותי: המכשיר המוגן משמש לצרכי בנקאות ועבודה, בעוד המספר הכשר נדרש לקבלה למוסדות החינוך.

המכתב הממוחזר ב"יתד נאמן": בעמוד השני של עיתון "יתד נאמן" יום ג' פורסם מכתב חריף נגד מנייני סליחות מוזיקליים. בירור קצר גילה כי המכתב נחתם לפני כמה שנים והודפס מחדש. בתוכנית דיברו על חשיבותם של מנייני הסליחות המוזיקליים המקרבים רבים, תוך אזכור דברי הגר"י הוטנר זצ"ל כי עדיפה סליחה אחת בהבנה מאשר אמירה מהירה ללא כוונה.

האיש שהפך לעשיר מבורות מוחלטת: "לורד" טימותי דקסטר

פינה מרתקת הוקדשה לסיפורו ההיסטורי של טימותי דקסטר, בורסקי בן המאה ה-18 ממסצ'וסטס, שכינה את עצמו "לורד". סוחרים שביקשו להכשילו העניקו לו עצות עסקיות מופרכות, אך כל מהלך הפך לזהב:

הוא קנה שטרות חוב ישנים ("קונטיננטל") שנחשבו חסרי ערך, ולאחר חוקת ארה"ב ערכם קפץ והוא נהיה עשיר מופלג.הוא שלח תנורי לחימום מיטות לאיים הטרופיים, והמקומיים קנו אותם כמצקות לזיקוק סוכר.הוא שלח אלפי חתולי רחוב מבוסטון לאיים, והם נמכרו במחירי שיא בשל מכת עכברים.הוא שלח כפפות צמר לאיים החמים, בדיוק כשהמרסו סוחרים בדרכם לסיביר הקפואה.הוא מכר פחם לעיר המכרות ניוקאסל בדיוק כשהכורים המקומיים פתחו בשביתה.

לקראת סוף חייו הוציא אוטוביוגרפיה ללא סימני פיסוק, ובמהדורה השנייה הוסיף עמוד שלם של פסיקים ונקודות והציע לקוראים "לפזר אותם לפי הטעם".