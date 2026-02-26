WIGBOX - מתחם הפאות בירושלים

WIGBOX הוא מתחם הפאות הגדול והמוביל בישראל, הפועל כבר חמש שנים במטרה להביא מהפכה בשוק הפאות המקומי. המתחם מתמחה ביבוא עצמאי של פאות טבעיות איכוtiות מחו"ל ומכירתן בישראל במחירים נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק. על פי הערכות החברה, במהלך חמש שנות פעילותה היא הצליחה לחסוך ללקוחותיה למעלה מ-54 מליון שקלים, כאשר מחיר הפאה הממוצע במתחם עומד על כמחצית או פחות ממחיר פאה באיכות דומה בשוק הרגיל.

המתחם הראשי של WIGBOX ממוקם בקרית המדע 3 בהר חוצבים שבירושלים, ומשתרע על פני שטח מרווח של 515 מטרים רבועים. מדובר במרחב ייחודי שתוכנן במיוחד כדי להעניק ללקוחות חווית קנייה נוחה ומפנקת, הכוללת אולם תצוגה מרשים עם מבחר עצום של למעלה מ-2000 פאות שונות. המתחם כולל גם פינת קפה ומאפה, אזור המתנה מעוצב ונוח למלווים, ואף פינת משחקים מיוחדת לילדים, מה שהופך את חווית הקנייה למשפחתית ונעימה יותר.

מה שהתחיל כרעיון פשוט של גמילות חסדים - להנגיש פאות טבעיות חדשות במחירים הוגנים לציבור הרחב - התפתח למודל עסקי חדשני שמכונה על ידי מבקרים רבים כ"סטארטאפ ייחודי שאין כמוהו בארץ". הגישה העסקית של WIGBOX מבוססת על ביטול שרשרת הביניים המסורתית בשוק הפאות, יבוא ישיר מיצרנים בחו"ל, והעברת החיסכון הכלכלי ישירות ללקוחות הקצה.

המבחר העצום שמציע המתחם כולל פאות בסגנונות, אורכים וצבעים מגוונים, כאשר כל הפאות הן טבעיות ואיכותיות. הלקוחות יכולים לנסות פאות שונות במקום, לקבל ייעוץ מקצועי, וליהנות מחווית קנייה ללא לחץ. השילוב בין המבחר הרחב, המחירים התחרותיים והשירות האישי הופך את WIGBOX ליעד מועדף עבור נשים רבות המחפשות פאה חדשה.

המודל העסקי של WIGBOX משקף מגמה גוברת בשוק הישראלי של חיפוש אחר חלופות משתלמות יותר למוצרים יקרים, תוך שמירה על איכות גבוהה. הצלחת המתחם מעידה על הביקוש הגדול לפתרונות כלכליים בתחום הפאות, שבעבר נחשב לשוק יקר ומצומצם יחסית. המרחבים הגדולים והנגישות של המתחם מאפשרים לנשים רבות להגיע, לעיין ולבחור בנוחות, מבלי להרגיש לחץ או אי נוחות.