כזה עוד לא ראיתן. רוצות לבקר במתחם החלומות ואולי לצאת עם פאה במתנה? ענו על הסקר ( יח"צ )

בואו רגע נשים את הדברים על השולחן, בלי פילטרים: שוק הפאות בישראל יצא מכלל שליטה. כיום, פאה אחת יכולה להימכר במחיר אסטרונומי של עשרות אלפי שקלים כאשר כמעט תמיד אין הצדקה למחיר כל כך גבוה: בעיות בשירות, באחריות וחוסר שביעות רצון מהתוצאה גורמות לנשים רבות להתאכזב ולהבין: השוק הזה שבור.

לכל אישה שתפגשו ותשאלו אותה יהיה מה לספר או להעיר בנושא. גם לגברים שבינינו, אלה שמשלמים על הפאה בפועל ומגרדים את הראש בניסיון להבין מאיפה מממנים את הדבר הזה יש "בטן מלאה" על הסכומים שצריך להוציא כדי שהאישה תראה טוב ותהיה מרוצה. זו בדיוק המטרה של סקר הפאות הגדול: לתת הזמנות לכל אחת ואחד להשמיע את קולו, ולהצביע בעד (או נגד) שינוי השוק. כנסו לסקר ואולי תהיו מאלו שתזכנה בפאה >> הסקר מחולק לנשים וגברים, עם שאלות מותאמות לכל אחד. פעוט בן שנתיים הסתובב לבד בשכונת 'גאולה', שוטרים כרזו באידיש קובי רוזן | 19:29 סה"כ 12 שאלות שבהן תוכלו לספר את האמת על מה שקורה כאן: כמה אתם מרוצים מהפאה האחרונה שרכשתם, כמה היא עלתה לכם ואיך מימנתם אותה. האם לדעתכם צריך אחריות על הפאה? מה הכי חשוב לכם קניית פאה? ועוד שאלות חשובות שיתנו שקיפות מלאה על שוק הפאות בישראל.

מעל 1,300 פאות במלאי מיידי. בואי לראות בעיניים את המתחם שכולן מדברות עליו בהר חוצבים. ( צילום: יח"צ )

אבל זה לא הסיבה היחידה שבשבילה כדאי להיכנס ולענות על הסקר: WIGBOX לוקחת חסות על הסקר ומחלקת מאות מתנות בשווי יותר מ ₪100,000 כולל 5 זוכות בפאה מתנה. כל העונים על הסקר מקבלים באופן מיידי למייל מתנה מפנקת ואפשר לבוא לקבל אותה במתחם WIGBOX ללא התניית קניה.

בנוסף, בסיום הסקר כל אחד יכול להמליץ על 2 נשים שיקבלו פאה ללא עלות מבית WIGBOX. חמשת הנשים שיקבלו את מספר ההמלצות הגבוה ביותר יקבלו פאה חדשה. אמנם אין אפשרות להמליץ על עצמכם, אבל אפשר לבקש מחברים או משפחה שימליצו עליכם, או שתפרגנו למישהו שאתם אוהבים.

"כך חסכנו ללקוחותינו יותר מ-54 מליון שקלים!"

WIGBOX מתחם הפאות הגדול בארץ פועלת כבר 5 שנים כדי להביא בשורה חדשה לשוק הפאות. להערכתם, ב 5 שנים האחרונות הם זכו לחסוך ללקוחות יותר מ-54 מליון שקלים!

*החיסכון לציבור מחושב על פי ממוצע מחיר של פאת WIGBOX - בממוצע חצי או פחות ממחיר של פאה באותה איכות בשוק.

WIGBOX מייבאים באופן עצמאי פאות מחו"ל ומוכרים אותן כאן בישראל במחירים נמוכים במיוחד.

מה שהתחיל לפני חמש שנים כרעיון פשוט וגמ"ח - להנגיש פאות טבעיות חדשות טבעיות במחירים הוגנים, הפך למהפכה של ממש בשוק הפאות בישראל.

"זה סטארטאפ חדשני שאין כמוהו בארץ"

המתחם בקרית המדע 3 הר חוצבים בירושלים מתפרש על פני 515 מ"ר וכולל אולם תצוגה אגדי עם מבחר מטורף של למעלה מ-2000 פאות, פינת קפה ומאפה, פינת המתנה מפנקת למלווים ואפילו פינת משחק לילדים. "זה סטארטאפ חדשני שאין כמוהו בארץ", אומרים המבקרים. המרחבים, השירות, המבחר האגדי ומעל הכל המחירים המפתיעים פשוט נותנים לך את התחושה הנוחה ביותר לרכוש פאה חדשה.

WIGBOX

קרית המדע 3 הר חוצבים, ירושלים

א-ה 8:30-22:30

שישי 8:30-11:30

מוצ״ש משעה ורבע אחרי צאת שבת עד 23:00

כבר סימנת את הפאה הבאה שלך מתוך התמונה? החלום קרוב מתמיד. 12 שאלות קצרות בסקר, ואת נכנסת לתחרות על פאת מותג חדשה במתנה. אל תפספסי. ( צילום: יח"צ )

חוויית קנייה אמריקאית בירושלים: בלי לחץ, עם קפה מפנק ומדידה חופשית של כל דגם שתרצי. ( צילום: יח"צ )

כל 12 דקות נמכרה פאת WIGBOX

רק בסייל דצמבר האחרון נמכרו 1,837 פאות. ביום האחרון הרשמי של הסייל (31 לדצמבר) שברו WIGBOX את תקרת הזכוכית של מאה פאות ביום.

בממוצע, בזמן הסייל, כל 12 דקות נמכרה פאת WIGBOX. במהלך החודש של הסייל האווירה הייתה תוססת במיוחד, עקב הביקוש הרב מצד הלקוחות שלא הספיקו להגיע הוארך הסייל ב-10 ימים נוספים והפך, שוב, לאירוע שיא של קהילה, אמון, וחיסכון אמיתי.

אז למה אתם מחכים? היכנסו עכשיו לסקר הפאות הגדול ובואו להשפיע>>>

ניתן לענות על הסקר גם בקו הקולי: 8639*