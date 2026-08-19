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דגל התורה באמת תרוץ בנפרד? | לא תאמינו איפה אסור לכם לחנות • צפו

יהדות התורה בדרך לפיצול? פרוש וזייברט נפגשו | חמאס טוען לפשע מלחמה, צה"ל: חיסלנו מפקדים | ישראל מול טורקיה: המסר שמטלטל את סוריה | ארה"ב מתערבת: מנגנון למניעת עימות בסוריה | צרפת מאיימת בסנקציות: בן גביר תחת מתקפה |מאסק בונה בטקסס: הבניין הגדול בעולם |והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתצה"לחרדיםבני ברקארה"בטורקיהיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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