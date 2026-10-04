בגלל דברי האדמו"ר בהקפות: ההחלטה "הקשה" של הצלם החסידי | צפו

הצלם החסידי משה גולדשטיין החליט להתנתק מוואטסאפ ולעבור לטלפון כשר, בעקבות דברי רבו, האדמו"ר מצאנז, אמש במהלך ההקפות השניות.

בשיחה עם 'כיכר השבת' סיפר גולדשטיין על ההחלטה ועל הדברים שהובילו אותו לכך - לדבריו, האדמו"ר הבטיח חיים מאושרים למי שיוותר על השימוש באמצעים הטכנולוגיים שעליהם דיבר. בעקבות הדברים החליט גולדשטיין לעשות את הצעד, למרות הקושי הכרוך בו.

"קשה לי", מודה גולדשטיין ומסביר כי מדובר בכלי המשמש אותו לפרנסתו. כשנשאל כיצד יעביר מעתה תמונות לאנשי התקשורת, השיב כי יוכל לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני: "אפשר לחיות רגוע דרך המייל, ולראות שיש ילדים בבית גם".

למרות האתגר המקצועי, גולדשטיין מבהיר כי הוא נחוש לפעול בעקבות דברי רבו. מבחינתו, האפשרות להמשיך לעבוד באמצעות המייל תאפשר לו לשלב בין עבודתו כצלם לבין ההחלטה להתנתק מוואטסאפ.