"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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סולחה בש"ס, כאוס ענק בנתב"ג | מטורף: בקבוקי תבערה בחתונה • צפו
דרעי עלה למעונו של הרב יצחק יוסף | כאוס ושיבושים בנתב"ג – נתניהו באזהרה חריפה | פינוי והרס ב"כפר רועים" סמוך לעמנואל | סוף עצוב לחיפושים: גופת בחור הישיבה אותרה בצפון | סערת חוברת ההנחיות למבקשי המקלט בבריטניה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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