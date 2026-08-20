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סולחה בש"ס, כאוס ענק בנתב"ג | מטורף: בקבוקי תבערה בחתונה • צפו

דרעי עלה למעונו של הרב יצחק יוסף | כאוס ושיבושים בנתב"ג – נתניהו באזהרה חריפה | פינוי והרס ב"כפר רועים" סמוך לעמנואל | סוף עצוב לחיפושים: גופת בחור הישיבה אותרה בצפון | סערת חוברת ההנחיות למבקשי המקלט בבריטניה | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתצה"לחרדיםאריה דרעיש"סהרב יצחק יוסףיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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