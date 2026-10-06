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לא תפסו אותם

הפרצה בנתב"ג: כך הצליחו עשרות בחורי ישיבה "עריקים" לדלג על הביקורת

188 עריקים נעצרו בנתב"ג בתקופה האחרונה, 64 מהם עברו את ביקורת הגבולות בדרך החוצה ונתפסו רק בשובם | השיטה: היצמדות פיזית לנוסע אחר (חדשות חרדים)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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אומן ראש השנה תשפ"ז (צילום: יהודה וייס)

פרצה במערך האכיפה בנמל התעופה בן גוריון התגלתה בדיונים שנערכו לאחרונה בעניין אכיפת חובת הגיוס. על פי הדיווח הערב (שלישי) ב'כאן חדשות', 188 נעצרו בנתב"ג בתקופה האחרונה, כאשר 64 מהם הצליחו לעבור את ביקורת הגבולות בדרך החוצה מבלי להיבדק כלל – ונתפסו רק עם שובם בחזרה לישראל.

כלל העריקים שנתפסו הועברו מיד לטיפול משטרתי בחשד לעבירה על חוק הכניסה לישראל, עבירה פלילית שדינה עשוי להגיע עד שנת מאסר אחת. חלק מהמעורבים כבר עברו חקירה במחלקת המשטרה בנתב"ג, בעוד יתר המעורבים צפויים להיחקר בהמשך.

מחקירת המקרים עלה כי השיטה המרכזית שבאמצעותה הצליחו השוהים עם צו עיכוב יציאה לעקוף את המערכות היא היצמדות פיזית לנוסע אחר בעת מעבר ביקורת הגבולות. במקרים מסוימים אף תועדו החשודים במצלמות האבטחה של שדה התעופה כשהם מבצעים את התרגיל הזה – שיטה המזכירה פרשות עבר שבהן נעשה שימוש דומה בשיטת ההצמדות.

בעקבות שורה של חשיפות עיתונאיות בנושא, שהציגו עדויות למגוון פרצות ושיטות שונות "לדלג" על ביקורת הגבולות, התברר עומק המחדל המאפשר לבעלי צווי עיכוב יציאה – בין אם בשל צווי גיוס, עבירות פליליות או תיקי הוצאה לפועל – לעזוב את גבולות המדינה בקלות יחסית.

ברשות האוכלוסין וההגירה נדרשו למצב ונקטו סדרת פעולות במטרה לסתום את הפרצות, הכוללות בין היתר תגבור של מערך הבקרים במסופי הגבול. האירועים מצטרפים לשורת ניסיונות דומים שנבלמו לאורך התקופה האחרונה.

לפני כחודש נעצרו בנתב"ג שישה צעירים חרדים חייבי גיוס על ידי צוותי האבטח של רשות שדות התעופה בעת שניסו להסתנן ולהימלט מהארץ. הם הועברו להמשך טיפול רשות האוכלוסין וההגירה, שם אוששו החשדות והתברר כי תלויים ועומדים נגדם צווי גיוס מנהליים ומשפטיים המונעים את יציאתם מהארץ.

נתב"ג (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

באותו אירוע אותרו שניים מהנוסעים בטרמינל 1 וארבעה נוספים בטרמינל 3, מה שהמחיש את היקף התופעה ואת הצורך בחידוד הפיקוח והאבטחה סביב מעברי הגבול.

הפרצה התגלתה על רקע יום מתוח במיוחד בנושא אכיפת הגיוס. היום פורסם מסמך ייעוץ משפטי רשמי הקובע החמרה דרסטית במדיניות הענישה נגד מי שנעדר משירות צבאי במשך 350 ימים ומעלה. בדיון מעקב שקיימה היועצת המשפטית לממשלה נדרשו צעדים של המשטרה הצבאית והפרקליטות לשיפור האכיפה. גורמי הצבא הודיעו כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.
חוק הגיוסאומןמעצר עריקמעצר תלמידי ישיבה

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