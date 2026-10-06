מחאת 'הפלג' על מעצר תלמידי ישיבות | ארכיון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

הניסיון הלילי לעצור במודיעין תלמיד ישיבת "אור החיים", 20 יום לפני חתונתו, בשל היותו עריק מצה"ל, והעובדה שהיועמ"שית שוב דוחפת לחדש את מעצר תלמידי הישיבות, מציף שוב את סוגיית הגיוס על סדר היום הציבורי, שלושה שבועות בלבד לפני הבחירות.

העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה 10 10 0:00 / 1:01 העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה

כאשר ניסינו להבין מה הפתרון לדעתו, הוא מציב עמדה נחרצת: "נכון שאין סיכוי ואין על מה לדבר על החזרת ההסדר של 'תורתו אומנותו' וכל חוק גיוס יצטרף לכלול מכסות ויעדים, כפי שהסכמנו בחוק אותו ניסינו לקדם בממשלה היוצאת - אבל, לא יעלה על הדעת שנוכל להסכים לכך שתוקם ממשלה בתמיכתנו - מבלי שהיא תעביר בראש ובראשונה את חוק הגיוס".

"לא הדחת יועמ"שית, ולא רפורמה משפטית ולא שום דבר אחר, רק חוק גיוס בראש ובראשונה, לפני הכל - ללא זה לא נוכל לתת יד לשום הקמת ממשלה", הוא מחדד, ומציין כי חלק מגדולי ישראל, גם הספרדים וגם האשכנזים כבר התבטאו בנושא והבהירו כי זו תהיה הדרישה הראשונה והנחרצת.

כזכור, מוקדם יותר היום, גורם בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים ואמר ל'כיכר השבת' כי "במשך למעלה מחודשיים נמנעה המשטרה הצבאית ממעצרים יזומים. החלטתה לחדש אותם דווקא שלושה שבועות לפני הבחירות היא התערבות פוליטית בוטה וניסיון מכוון לפגוע במפלגות החרדיות ובגוש הימין".

כפי שדווח מוקדם יותר, בדיון מעקב שקיימה היועצת המשפטית לממשלה נחשף כי 64 חייבי גיוס יצאו מהארץ ונעצרו רק כששבו לישראל.

המשנה ליועצת המשפטית דרש לשפר בדחיפות את היקפי האכיפה, וציין כי היעדרה אינו הולם את צורכי הביטחון, עקרון השוויון והתחייבויות המדינה לבג"ץ.

גורמי הצבא הודיעו שהאכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.