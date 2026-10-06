הניסיון הלילי לעצור במודיעין תלמיד ישיבת "אור החיים", 20 יום לפני חתונתו, בשל היותו עריק מצה"ל, והעובדה שהיועמ"שית שוב דוחפת לחדש את מעצר תלמידי הישיבות, מציף שוב את סוגיית הגיוס על סדר היום הציבורי, שלושה שבועות בלבד לפני הבחירות.
לצד החשש מגל מעצרים נרחב, שכפי שהיה עד כה, הוביל למהומות ולהגעת מפגינים חרדים שמבקשים לסכל את המעצר, גוברת ההבנה בקרב המפלגות החרדיות כי מה שהיה לא יכול להימשך.
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בכיר באחת המפלגות החרדיות אומר ל'כיכר השבת' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס.
"הרי 'הפלג' טענו כל העת שאין עם מי לדבר, ושהמטרה הברורה היא להוביל לגיוסים המוניים של לומדי התורה ולכן הם יצאו ונאבקו והפגינו בכל פעם שנעצר בחור ישיבה - והדבר הוביל להרתעה מסוימת. בנוסף הם דרשו כל העת לחוקק מחדש את הסדר 'תורתו אומנותו' שרק הוא יכול למנוע את גיוס לומדי התורה".
"וכעת אנו רואים בחוש שהם צודקים", מוסיף הבכיר, "כל מאמצי המפלגות החרדיות לפתור את הסוגיה בהידברות - נכשלו, כל הניסיונות להוביל לחוק גיוס שיכיל בתוכו מכסות - לא צלחו, אנחנו בלי חוק ועם איומים מוחשיים לגל מעצרים שעשוי לשטוף את הרחובות בגל הפגנות ומהומות".
"כיום", הוא מחדד, "בכל ניסיון של מעצר, מגיעים המוני בחורי ישיבות ואברכים, מסלטה ומשמנה של הציבור החרדי, לא סתם בחורים, שנלחמים ונאבקים כדי למנוע את המעצר - במרבית הפעמים בהצלחה גדולה. אבל האם זה היעד שלנו? לא. הפכנו כולנו ביום אחד ל'פלג' שיוצאים להפגין ולמחות".
כאשר ניסינו להבין מה הפתרון לדעתו, הוא מציב עמדה נחרצת: "נכון שאין סיכוי ואין על מה לדבר על החזרת ההסדר של 'תורתו אומנותו' וכל חוק גיוס יצטרף לכלול מכסות ויעדים, כפי שהסכמנו בחוק אותו ניסינו לקדם בממשלה היוצאת - אבל, לא יעלה על הדעת שנוכל להסכים לכך שתוקם ממשלה בתמיכתנו - מבלי שהיא תעביר בראש ובראשונה את חוק הגיוס".
"לא הדחת יועמ"שית, ולא רפורמה משפטית ולא שום דבר אחר, רק חוק גיוס בראש ובראשונה, לפני הכל - ללא זה לא נוכל לתת יד לשום הקמת ממשלה", הוא מחדד, ומציין כי חלק מגדולי ישראל, גם הספרדים וגם האשכנזים כבר התבטאו בנושא והבהירו כי זו תהיה הדרישה הראשונה והנחרצת.
כזכור, מוקדם יותר היום, גורם בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים ואמר ל'כיכר השבת' כי "במשך למעלה מחודשיים נמנעה המשטרה הצבאית ממעצרים יזומים. החלטתה לחדש אותם דווקא שלושה שבועות לפני הבחירות היא התערבות פוליטית בוטה וניסיון מכוון לפגוע במפלגות החרדיות ובגוש הימין".
כפי שדווח מוקדם יותר, בדיון מעקב שקיימה היועצת המשפטית לממשלה נחשף כי 64 חייבי גיוס יצאו מהארץ ונעצרו רק כששבו לישראל.
המשנה ליועצת המשפטית דרש לשפר בדחיפות את היקפי האכיפה, וציין כי היעדרה אינו הולם את צורכי הביטחון, עקרון השוויון והתחייבויות המדינה לבג"ץ.
גורמי הצבא הודיעו שהאכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.