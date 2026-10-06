 דלג לתוכן הראשי
מעצר העריק שסוכל במודיעין

בכיר ב'יהדות התורה': "המעצר - התערבות פוליטית בוטה" | צה"ל: "הפורעים סיכנו את שלום החיילים"

המשטרה הצבאית הגיעה הלילה לביתו של תלמיד ישיבה בניסיון לעצור אותו בשל היותו 'עריק' מצה"ל | מאות מפגינים הוזעקו למקום והשוטרים הצבאיים נמלטו ללא מעצרו • בכיר ב'יהדות התורה' תוקף את חידוש המעצרים וטוען ל"התערבות פוליטית בוטה" • גולדקנופף: "פריצה באישון לילה לצוד תלמיד ישיבה - אות קלון" • צה"ל טוען שהמפגינים סיכנו את החיילים (חדשות חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
2
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה
העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה

אירוע דרמטי התרחש הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין, כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, הנמצא 20 יום לפני חתונתו, בניסיון לעצור אותו בשל היותו 'עריק' מצה"ל.

עם הגעת כוחות המשטרה הצבאית לבניין, הופעלה מערכת '' שהובילה להגעת מאות מפגינים למקום. תושבי מודיעין הצטרפו למפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות. גם רבני ישיבת 'אור החיים' הגיעו למקום יחד עם תלמידי הישיבה.

המפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לחסום את הכניסה לבניין. חלקם הצליחו להיכנס לתוך הבניין ולהגיע עד לדירה בקומה ה-11 שבה שהה הבחור. במקביל, המשטרה החלה להקפיץ כוחות נוספים מערים סמוכות, אך מאות בחורים נוספים המשיכו להגיע למקום.

בשלב מסוים נותרו עשרות מפגינים בקומה ה-11 יחד עם חיילי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל, בניסיון למנוע את המעצר. בסופו של דבר, המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא מעצר, והבחור שוחרר.

דובר צה"ל תקף הבוקר את המחאה ומסר כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל לאכיפת חוק שירות ביטחון נגד עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות יזומה של המשטרה הצבאית בעיר מודיעין. במהלך הפעילות, התאגד במקום מספר רב של פורעים שפעלו באופן מאורגן במטרה לשבש את פעילות המשטרה הצבאית, להפריע לביצוע המעצר ולסכן את שלום החיילים".

דובר צה"ל הוסיף כי "משטרת ישראל הגיעה למקום ופעלה להשבת הסדר ולפיזור ההתקהלויות. האירוע לווה בהתנגדות ובשיבוש משמעותי של פעילות כוחות הביטחון במרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל ניסיון להפריע לפעילות חייליו או לפגוע בהם בעת ביצוע תפקידם כחוק. פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך באופן שוויוני ובהתאם לסמכות".

גורם בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים ואמר כי "במשך למעלה מחודשיים נמנעה המשטרה הצבאית ממעצרים יזומים. החלטתה לחדש אותם דווקא שלושה שבועות לפני הבחירות היא התערבות פוליטית בוטה וניסיון מכוון לפגוע במפלגות החרדיות ובגוש הימין".

ההכרזה על שחרור תלמיד הישיבה ופיזור ההפגנה
ההכרזה על שחרור תלמיד הישיבה ופיזור ההפגנה (צילום יהונתן שם טוב)

יו"ר אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף הגיב בחריפות: "המראות הלילה מזעזעים ומקוממים. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה - היא אות קלון למדינה יהודית. הרדיפה של לומדי התורה הגיעה לשיא והאחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. לא נשקוט ולא נוותר. נאבק על זכותנו לנהל אורח חיים יהודי במדינת ישראל".

האירוע במודיעין מצטרף לשורה של ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. לפני מספר ימים נרשמו שני ניסיונות מעצר נוספים - האחד בכביש 2 באזור מחלף פולג והשני בכביש 60 בצומת עלי. בשני המקרים הבחורים שוחררו לאחר הגעת מוחים למקום.

בארגוני הסיוע מדווחים כי כ-50 בחורים שהו בהושענא רבה בכלא הצבאי, וצפויים לחגוג את חג שמחת תורה כשהם כלואים בכלא 10.
מודיעיןמשטרה צבאיתישיבת אור החייםמעצר תלמידי ישיבהצבע שחור

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר