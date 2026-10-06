אירוע דרמטי התרחש הלילה (בין שני לשלישי) במודיעין, כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, הנמצא 20 יום לפני חתונתו, בניסיון לעצור אותו בשל היותו 'עריק' מצה"ל.

עם הגעת כוחות המשטרה הצבאית לבניין, הופעלה מערכת 'צבע שחור' שהובילה להגעת מאות מפגינים למקום. תושבי מודיעין הצטרפו למפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות. גם רבני ישיבת 'אור החיים' הגיעו למקום יחד עם תלמידי הישיבה.

המפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לחסום את הכניסה לבניין. חלקם הצליחו להיכנס לתוך הבניין ולהגיע עד לדירה בקומה ה-11 שבה שהה הבחור. במקביל, המשטרה החלה להקפיץ כוחות נוספים מערים סמוכות, אך מאות בחורים נוספים המשיכו להגיע למקום.

בשלב מסוים נותרו עשרות מפגינים בקומה ה-11 יחד עם חיילי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל, בניסיון למנוע את המעצר. בסופו של דבר, המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא מעצר, והבחור שוחרר.

דובר צה"ל תקף הבוקר את המחאה ומסר כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל לאכיפת חוק שירות ביטחון נגד עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות יזומה של המשטרה הצבאית בעיר מודיעין. במהלך הפעילות, התאגד במקום מספר רב של פורעים שפעלו באופן מאורגן במטרה לשבש את פעילות המשטרה הצבאית, להפריע לביצוע המעצר ולסכן את שלום החיילים".

דובר צה"ל הוסיף כי "משטרת ישראל הגיעה למקום ופעלה להשבת הסדר ולפיזור ההתקהלויות. האירוע לווה בהתנגדות ובשיבוש משמעותי של פעילות כוחות הביטחון במרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל ניסיון להפריע לפעילות חייליו או לפגוע בהם בעת ביצוע תפקידם כחוק. פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך באופן שוויוני ובהתאם לסמכות".

גורם בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים ואמר כי "במשך למעלה מחודשיים נמנעה המשטרה הצבאית ממעצרים יזומים. החלטתה לחדש אותם דווקא שלושה שבועות לפני הבחירות היא התערבות פוליטית בוטה וניסיון מכוון לפגוע במפלגות החרדיות ובגוש הימין".