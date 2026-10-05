לוחם מג"ב מהפלוגה החרדית הותקף הלילה (בין ראשון לשני) במודיעין עילית על ידי מאות חשודים, כך נמסר הבוקר מהמשטרה. הלוחם שהה בעיר בזמנו הפנוי במסגרת ביקור משפחתי ולא היה בתפקיד.

על פי הודעת המשטרה, עם הגעתו למקום הותקף הלוחם יחד עם אחיו בשכונת חפציבה. במהלך האירוע ניסה הלוחם לבצע מעצר של אחד החשודים שתקף אותו, אך ההתקפה עליהם נמשכה.

הלוחם הגיש תלונה במשטרה, ובעקבות כך נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה.

עד ראייה שהיה במקום מתחילת האירוע סיפר ל"כיכר השבת" כי אברך שעבר במקום ירק לעבר לוחם המג"ב, ובעקבות זאת החל ביניהם עימות. הלוחם הזמין את המשטרה והמתין להגעתה, אך לטענת עד הראייה היא לא הגיעה במשך זמן ממושך.

במקביל, בסמוך למקום התקיימה שמחת בר מצווה באולם אירועים, ובעקבות העימות התקבצו באזור אנשים רבים, בהם עשרות חרדים, והחלה מהומה במקום. לדברי עד הראייה, האירוע נרגע לאחר שהלוחם עזב את המקום, ואז הגיעה המשטרה.

במהלך ההתפרעות תועד הלוחם כשהוא משתמש בכוח נגד אחד המעורבים. על פי דיווחי עד הראייה, המהומה נמשכה כחצי שעה, והחלה להירגע רק כשהלוחם זז מהמקום ואז המשטרה הגיעה.