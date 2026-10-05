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אירוע אלים בחפציבה

הותקף על ידי מאות: המשטרה חושפת את האמת על האירוע במודיעין עילית

לוחם מג"ב ביקר את משפחתו בשכונת חפציבה • הותקף על ידי מאות חשודים יחד עם אחיו | המשטרה פתחה בחקירה (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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לוחם מג"ב מהפלוגה החרדית הותקף הלילה (בין ראשון לשני) במודיעין עילית על ידי מאות חשודים, כך נמסר הבוקר מ. הלוחם שהה בעיר בזמנו הפנוי במסגרת ביקור משפחתי ולא היה בתפקיד.

על פי הודעת המשטרה, עם הגעתו למקום הותקף הלוחם יחד עם אחיו בשכונת חפציבה. במהלך האירוע ניסה הלוחם לבצע מעצר של אחד החשודים שתקף אותו, אך ההתקפה עליהם נמשכה.

הלוחם הגיש תלונה במשטרה, ובעקבות כך נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה.

עד ראייה שהיה במקום מתחילת האירוע סיפר ל"כיכר השבת" כי אברך שעבר במקום ירק לעבר לוחם המג"ב, ובעקבות זאת החל ביניהם עימות. הלוחם הזמין את המשטרה והמתין להגעתה, אך לטענת עד הראייה היא לא הגיעה במשך זמן ממושך.

במקביל, בסמוך למקום התקיימה שמחת בר מצווה באולם אירועים, ובעקבות העימות התקבצו באזור אנשים רבים, בהם עשרות , והחלה מהומה במקום. לדברי עד הראייה, האירוע נרגע לאחר שהלוחם עזב את המקום, ואז הגיעה המשטרה.

במהלך ההתפרעות תועד הלוחם כשהוא משתמש בכוח נגד אחד המעורבים. על פי דיווחי עד הראייה, המהומה נמשכה כחצי שעה, והחלה להירגע רק כשהלוחם זז מהמקום ואז המשטרה הגיעה.

המהומה, אמש
המהומה, אמש (צילום: ציק צאק)

האירוע במודיעין עילית מצטרף לשורת עימותים בין כוחות הביטחון לציבור החרדי בשבועות האחרונים. לפני כחמש שנים, כתב "כיכר השבת" הותקף על ידי מפגינים מחוגי הקנאים בשכונת חפציבה בבית שמש, כאשר צעקו לעברו ואיימו עליו במהלך פעילות משטרתית לאכיפת הסגר.

החקירה בעיצומה.
משטרהחרדיםמודיעין עיליתמג"בחפציבהמשטרת ישראל

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