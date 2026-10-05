ארגון הצלה בקראון הייטס הוציא אזהרה דחופה לציבור לאחר שצעיר מקומי פונה לאשפוז בבית החולים כשהוא סובל מדלקת קרום המוח חיידקית מסוג מנינגוקוק. מדובר בזיהום חמור ומתקדם שעלול להיות מסכן חיים, ולכן המערכת הרפואית באזור נכנסה לכוננות כדי לעצור את שרשרת ההדבקה בהקדם.

על פי גורמי ההצלה, החיידק מועבר באמצעות רסיסי רוק והוא בעל פוטנציאל הדבקה גבוה עבור כל מי שהיה במגע קרוב, הדוק וממושך עם החולה בתקופה הקרובה להופעת התסמינים.

המקרה מעורר דאגה מיוחדת בשל העובדה שבתקופה זו נמצאים באזור קראון הייטס אורחים רבים מהארץ ומהעולם, ובהם בני ישיבות רבים שהגיעו מישראל לשהות במקום. כידוע, השכונה מאכלסת בימים אלה המוני אורחים המגיעים לחגי תשרי למרכז חב"ד העולמי השוכן בה, מה שמגביר את הצורך במודעות גבוהה ובנקיטת אמצעי זהירות בקרב הציבור הרחב והמבקרים.

באתר 'אנ"ש' דווח כי בעקבות כך, בארגון הצלה הדגישו בתוקף כי יש להתחיל בטיפול רפואי באופן מיידי עם הופעת סימנים כלשהם. הארגון קרא לכל אדם החווה חום פתאומי או כאב ראש חריג – בין אם מופיעה פריחה ובין אם לאו – ומרגיש חולשה או חולי יוצאי דופן, שלא להמתין אלא לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית דחופה.

לדברי גורמי בריאות והרשויות המוסמכות בעיריית ניו יורק, מחלת המנינגוקוק דורשת בדרך כלל מגע קרוב, אינטימי או ממושך כדי לעבור מאדם לאדם. קבוצת הסיכון המרכזית כוללת בני משפחה המתגוררים באותו משק בית, בני זוג, או אנשים שחלקו נשיקות, משקאות, סכו"ם, כלי אוכל או פריטים אישיים אחרים שנחשפו לרוקו של אדם חולה.

לעומת זאת, גורמי הבריאות מבהירים כי מגע אקראי ויומיומי, כגון שהייה משותפת בכיתת לימוד, במשרד עבודה, בבית כנסת או במרחבים ציבוריים דומים, אינו נחשב בדרך כלל לחשיפה בעלת סיכון גבוה. יחד עם זאת, אנשים שהוגדרו כמי שהיו במגע קרוב ישיר עם החולה עשויים להידרש לנטילת טיפול אנטיביוטי מונע, אותו יש לקבל בהקדם האפשרי וללא שום דיחוי, וזאת אפילו אם קיבלו בעבר חיסון כלשהו נגד המחלה.

תסמונת המחלה מתאפיינת בכך שהיא עשויה להופיע בטווח של בין יומיים לעשרה ימים ממועד החשיפה לחיידק, כאשר לרוב הסימנים צצים בתוך כחמישה ימים והם נוטים להתפתח בקצב מהיר ומסוכן. ברשימת התסמינים האפשריים שעליהם מצביעים גורמי הבריאות נכללים חום גבוה, כאבי ראש עזים, נוקשות קשה בעורף, הקאות חוזרות ונשנות, מצבי בלבול, כאבי שרירים חזקים במיוחד, תחושת קור קיצונית בכפות הידיים והרגליים, חולשה יוצאת דופן, והופעת פריחה אופיינית על גוף החולה.

בארגון הצלה ציינו כי הם נמצאים בעדכון שוטף ומלא אחר כל התפתחות במצב, וכי צוותי הארגון עומדים מוכנים להכוון ולסייע לכל מי שזקוק להכוונה רפואית או לבירור מול גורמי הבריאות המוסמכים לקבלת טיפול הולם.