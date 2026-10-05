 דלג לתוכן הראשי
פרסום ראשון

הרבנים הראשיים נעדרו מטקס הזיכרון ל-7 באוקטובר: "נהפכו לניצבים בלבד"

היעדרותם של הרבנים הראשיים מטקס הזיכרון הממלכתי עוררה תהיות רבות, אך בכירים ברבנות הראשית מטיחים האשמות: "הדירו את הרבנים מכל חלק פעיל וביקשו להופכם ל'ניצבים' בלבד" (חרדים)

י
ישי כהן
כיכר השבת |
5
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
המהומה בהוד השרון (צילום: באדיבות המצלם)

היעדרותם של הרבנים הראשיים לישראל מטקס הזיכרון הממלכתי לציון אירועי ה-7 באוקטובר עוררה תמיהה בקרב המשתתפים, אלא של'כיכר השבת' נודע כי מדובר במהלך מכוון ובכירים ברבנות הראשית מסבירים את המניע מאחורי ההחלטה שלא להגיע לטקס.

לדברי גורמים בכירים ברבנות, הממשלה בחרה באופן מודע להדיר את הרבנים הראשיים מכל חלק פעיל בטקסי הזיכרון הממלכתיים. זאת, בניגוד מוחלט למסורת הנהוגה מזה שנים בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובטקסי יום השואה, שבהם הרבנים נוטלים חלק מרכזי ופעיל הכולל אמירת 'קדיש', פרק תהילים ותפילת 'אל מלא רחמים'.

"משניטלה המשמעות הדתית והרוחנית מהטקס, נוכחותם של הרבנים הראשיים הפכה לטקסית בלבד – כ'ניצבים' בקהל ותפאורה בלבד", תוקפים הבכירים ברבנות. לדבריהם, העובדה שלא ניתנה לרבנים האפשרות לשאת תפילה או להכניס סממן יהודי-אמוני לטקס הלאומי, הפכה את השתתפותם למחוסרת תוכן ערכי.

לאור זאת, קיבלו הרבנים הראשיים החלטה שלא להשתתף בטקס כ"תפאורה בלבד", ובמקום זאת לנצל את שעות הזיכרון לפעילות הנצחה רוחנית ובעלת משמעות עמוקה.

במהלך היום יימסרו הרבנים שיעורי תורה מיוחדים ויקדישו את הלימוד לעילוי נשמותיהם של חיילי צה"ל שנפלו בקרבות ושל כלל האזרחים והקדושים שנרצחים על קידוש השם הי"ד.
הרב דוד יוסףהרב קלמן ברהרבנים הראשיים

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר