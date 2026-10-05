היעדרותם של הרבנים הראשיים לישראל מטקס הזיכרון הממלכתי לציון אירועי ה-7 באוקטובר עוררה תמיהה בקרב המשתתפים, אלא של'כיכר השבת' נודע כי מדובר במהלך מכוון ובכירים ברבנות הראשית מסבירים את המניע מאחורי ההחלטה שלא להגיע לטקס.

לדברי גורמים בכירים ברבנות, הממשלה בחרה באופן מודע להדיר את הרבנים הראשיים מכל חלק פעיל בטקסי הזיכרון הממלכתיים. זאת, בניגוד מוחלט למסורת הנהוגה מזה שנים בטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובטקסי יום השואה, שבהם הרבנים נוטלים חלק מרכזי ופעיל הכולל אמירת 'קדיש', פרק תהילים ותפילת 'אל מלא רחמים'.

"משניטלה המשמעות הדתית והרוחנית מהטקס, נוכחותם של הרבנים הראשיים הפכה לטקסית בלבד – כ'ניצבים' בקהל ותפאורה בלבד", תוקפים הבכירים ברבנות. לדבריהם, העובדה שלא ניתנה לרבנים האפשרות לשאת תפילה או להכניס סממן יהודי-אמוני לטקס הלאומי, הפכה את השתתפותם למחוסרת תוכן ערכי.

לאור זאת, קיבלו הרבנים הראשיים החלטה שלא להשתתף בטקס כ"תפאורה בלבד", ובמקום זאת לנצל את שעות הזיכרון לפעילות הנצחה רוחנית ובעלת משמעות עמוקה.

במהלך היום יימסרו הרבנים שיעורי תורה מיוחדים ויקדישו את הלימוד לעילוי נשמותיהם של חיילי צה"ל שנפלו בקרבות ושל כלל האזרחים והקדושים שנרצחים על קידוש השם הי"ד.