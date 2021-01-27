סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)
לידי "כיכר השבת" הגיע מסמך של בי"ד בביתר-עלית שמתיר לבנות בכל שעות היום - ´התחלות בנייה´, מפני החשש שתוכנית ההקפאה תחודש. הסיבה לפסק: פניית נציגי הרוכשים מ"חפציבה" שהעלו את מצוקתם הכפולה. "לקבל את הסבל בהבנה ולא לעשות פעולות למניעת העבודות", מזהירים הרבנים (חרדים)
בשורות טובות לרוכשים בפרויקט חפציבה: בנק דיסקונט יעביר בימים הקרובים סכום של כ-3 מליון וחצי שקלים שיועברו לרוכשי הדירות במודיעין-עלית. בכך תמה לה הפרשה הכאובה שהחלה לפני כמה שנים, ושסופה בהסגרתו של בועז יונה. בפנים: כל הפרטים (הבית החרדי)
ארבע שנים של סבל צפויות לבוא לקיצן: חברת "סולל בונה", האחראית על פרויקט המקווה בשכונת חפציבה במודיעין עלית, העבירה את הפרויקט לידי העירייה לאחר תרגיל מבריק מבית היוצר של ראש העיר גוטרמן. המשמעות: בתוך כחודש, המקווה צפוי לפעול. הפרטים (חרדים)