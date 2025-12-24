כיכר השבת
שכחו את המריבה

כך בית כנסת ספרדי קטן הצליח לאחד את כל הליטאים לריקוד משותף • צפו

סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)

התיעוד מהכנסת ספר התורה במודיעין עילית

בשכונת חפציבה, כמו שכונות חרדיות נוספות יש שני בתי כנסת מרכזיים. את זה שאתה מתפלל בו ואת זה שאתה לא נכנס אליו גם לא בטעות. אני מדבר על בית הכנסת של '' ועל בית הכנסת של הציבור הליטאי המרכזי. אני לא הייתי בשכונה באותה תקופה אבל אנחנו מדברים על שנים שהיו שם מאבקים רבים וחילול השם שיצרו נתק מטורף.

יש רק מציאות אחת שיכולה לאנשים שלא דיברו, שהיו אויבים להיות יחד, ולא סתם להיות יחד אלה לרקוד ולשמוח יחד עד לב השמים. וזה קורה דווקא כשהספרדים מכניסים ספר תורה.

ביום שני בערב, זכיתי להיות בהכנסת ספר תורה. זהו ספר שכתבו משפחת כהן וצרפתי לזכר סבתא פנינה. הם בכלל גרים בחשמונאים אבל שם יש מלא ספרים אז האבא החליט לתת אותו לבית הכנסת היכל הכוהנים. בית הכנסת הספרדי שבמודיעין עילית. זה בית כנסת של אברכים ובעלי בתים, אבל כשלגבאי קוראים תורג'מן והמתפללים הם כל כך נחמדים - כל אחד מרגיש שייך.

זה היה אירוע קטן, פשוט, לא פומפוזי של מאות אנשים, אפילו לפידים לא היו. מתוך הבית של משפחת כהן יצאו אולי עשר בני אדם, לרגע חששתי שאין אנשים, שלא יהיה מכובד. אבל מהרגע שיצאו לדרך וככל שהתהלוכה הלכה והתקדמה, היא גדלה וגדלה והשמחה עם התורה עלתה עד לב השמים. כי מי יכול להישאר בבית כשספר תורה חדש מגיע לעולם.

ככה רקדו בן שמעון ויוג'וק יחד עם יזדי, בלוי, רייזנר, אלפסי, חנניה ודוייטש. וככה זנזורי רוקד לקול צלילי השיר החסידי אחד יחיד ומיוחד ושפירא קופץ אין אדיר.

וזה היה כל כך מיוחד, מרגש ואמיתי. בלי שום פוזות, בלי שום דחיפות. וכל אחד גם קיבל הזדמנות להחזיק את הספר הקדוש. ליטאים, חסידים, ספרדים, דתיים לאומיים. קרובים וגם רחוקים, נערים שראיתי ששמו את הכיפה רק בשביל לבוא ולנשק את התורה הקדושה.

והאירוע הזה, הזכיר לי שלא משנה מי אנו ובכמה קליפות אנחנו עטופים, להיכן אנחנו משתייכים. בשורה התחתונה. כולנו עם בקשה אחת: וטהר ליבינו לעבדך באמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר