העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה 10 10 0:00 / 1:01 העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה

המשטרה הצבאית הגיעה הלילה (בין שני לשלישי) לעיר מודיעין ודפקה על דלת ביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, הנמצא 20 יום לפני חתונתו, בניסיון לעצור אותו בשל היותו 'עריק' מצה"ל.

ניסיון המעצר והפעלת מערכת 'צבע שחור' הובילו להגעת מאות מפגינים, בהם תושבי מודיעין ומפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות. גם רבני ישיבת 'אור החיים' הגיעו למקום, יחד עם הבחורים והמפגינים, במחאה על ניסיון המעצר. המפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לחסום את הכניסה לבניין, ובשלב מסוים חלקם הצליחו להיכנס לתוך הבניין ולהגיע עד לדירה בקומה ה־11 שבה שהה הבחור. במקביל, המשטרה החלה להקפיץ כוחות מערים סמוכות, בנוהל המכונה 'טיפול נמרץ', שבמסגרתו ניידות מוקפצות מתחנות סמוכות. למרות הגעת הכוחות, מאות בחורים נוספים המשיכו להגיע למקום בניסיון למנוע את המעצר. ח"כ אשר מגיב לשרן השכל: "אם חרדי ייפגע מההסתה הזו, הדם על הידיים שלך" חנני ברייטקופף | 05.10.26 בשלב מסוים עשרות מפגינים נותרו בקומה ה־11, יחד עם חיילי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל, בניסיון למנוע את המעצר ולהביא לעזיבת הכוחות מהמקום. חיילי המשטרה הצבאית נותרו בתוך הבניין, והמשטרה הודיעה כי כוחות רבים פועלים במקום 'לחילוץ החיילים ולהשבת הסדר הציבורי'. לדברי רבו של הבחור, הרב דור סלטי: "שתי דקות לפני חצות חיילי המשטרה הצבאית דפקו בדלת ואחותו פתחה. לא נתנו לו להחליף בגדים, כי הוא כבר היה עם פיג׳מה".

ההכרזה על שחרור תלמיד הישיבה ופיזור ההפגנה - צילום יהונתן שם טוב 10 10 0:00 / 0:41 ההכרזה על שחרור תלמיד הישיבה ופיזור ההפגנה ( צילום יהונתן שם טוב )

לאחר כשעה של עימותים, נציגי 'צבע שחור' ניהלו שיחות עם גורמי המשטרה במקום סביב שחרורו של הבחור. לאחר כשעה וחצי עד שעתיים של אירוע, הושגו הסכמות והבחור שוחרר. חיילי המשטרה הצבאית עזבו את המקום, ואחד מנציגי 'צבע שחור' קרא למפגינים להתפזר: "רבותיי, הבחור בידיים של הראש ישיבה שלו, הבחור שוחרר, לכו הביתה".

לטענת גורמים שהיו במקום, במהלך המגעים הוזכר מצבו האישי של הבחור, שנמצא כ־20 יום לפני חתונתו. במשטרה לא אישרו כי זו הייתה הסיבה לשחרורו.

במהלך האירוע נרשמו גם עימותים עם תושבי הבניין, בהם התזת מים ממרפסת לעבר המפגינים. בנוסף, בתיעוד מהזירה נראה שוטר כשהוא מפעיל כוח כלפי אחד המפגינים.

לאחר השחרור, הבחור ורבו, הרב דור סלטי, נסעו למודיעין עילית, שם התקבלו בחגיגות של המפגינים שהגיעו למקום.