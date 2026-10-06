היועצת המשפטית לממשלה דורשת לשפר בדחיפות את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים, ולהגביר את מאמצי האכיפה היזומה ואת מעצרי השטח. הדרישה הועלתה בדיון שנערך היום (שלישי), ובמהלכו נחשף כי 64 עריקים הצליחו לצאת מהארץ בלי להיתפס ונעצרו רק כששבו לישראל.

בין 1 ל־22 בספטמבר ריכזו רשות האוכלוסין והמשטרה הצבאית מאמצים לאיתור עריקים ומשתמטים בנתב"ג, במעבר אלנבי ובמעבר בגין, המכונה גם מעבר טאבה. לפי המסמך, נעצרו במהלך הפעילות 212 עריקים ומשתמטים, מהם כ־163 שהוערכו כבני הציבור החרדי. כל העצורים הועמדו לדין, רובם בהליך משמעתי.

במעבר טאבה נתפסו 20 משתמטים, שלפי הערכת גורמי הצבא משתייכים לציבור החרדי, בעת שניסו לצאת מישראל. בנתב"ג נתפסו 188 עצורים, ומתוכם 64 נעצרו רק כששבו לארץ. הדבר עורר חשש לפרצות באכיפת איסור היציאה. רשות האוכלוסין מסרה כי פרצות שאותרו נסגרו במהירות, וכי מקרים של חשד ל"גניבת גבול" הועברו לטיפול המשטרה או צה"ל.

לצד פעילות הגבולות, גורמי הצבא מסרו כי בתקופה האחרונה לא התקיימו ככלל אכיפה יזומה ומעצרים, בין היתר בשל ההתמקדות במעברי הגבול ובהיערכות לחגים. לפי המסמך, בחודשיים האחרונים נעצרו באקראי כעשרה חייבי גיוס במסגרת נוהל העבודה המשותף של הצבא והמשטרה. גורמי הצבא הודיעו שהאכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.

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המסמך מציין גם כי מתחילת השנה ועד 23 בספטמבר הוגשו 360 כתבי אישום נגד משתמטים, מהם 49 נגד חייבי גיוס שהוערכו כבני הציבור החרדי. עוד נכתב כי מקודמים מהלכים להעמיד משתמטים לדין לאחר שנת היעדרות, במקום שנה וחצי, ולהעמיד עריקי בקו"ם לדין לאחר 30 יום.

המשנה ליועצת המשפטית דרש לשפר בדחיפות את היקפי האכיפה, וציין כי היעדרה אינו הולם את צורכי הביטחון, עקרון השוויון והתחייבויות המדינה לבג"ץ.