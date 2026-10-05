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במעמד מיוחד | בלעדי

500 דולר לכל עריק: הנגיד מ'חשמונאים' חילק מענקים לאסירי עולם התורה | צפו

חשיפה: 96 תלמידי ישיבות ואברכים שישבו בכלא הצבאי בעוון לימוד התורה הקדושה, זכו היום למענק הוקרה מיוחד בסך 500 דולרים כל אחד. מאחורי המיזם: הנגיד הרבני ארי שוורץ | כל הפרטים

חב
חנני ברייטקופף
כיכר השבת |
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במעמד מיוחד ומרגש שהתקיים היום (שני), חולקו מלגות הוקרה בסכומים גבוהים לעשרות עמלי תורה, ואברכים, שנכלאו בתקופה האחרונה בכלא הצבאי בעקבות סירובם להתגייס, ומוכרים ברחוב החרדי כ"אסירי עולם התורה".

מאחורי היוזמה הייחודית עומד הנגיד הרבני הנכבד ארי שוורץ, תורם אמריקאי המקורב ליחידת 'חשמונאים'. מטרת המעמד הייתה להוקיר, להעריך ולהעלות על נס את מסירות נפשם של אותם צעירים למען התורה הקדושה. כזכור, הנגיד שוורץ מוכר לציבור לאחר שבחול המועד סוכות האחרון ערך שמחת בית השואבה מפוארת לאנשי החשמונאים באולמי 'וויסטה' בירושלים.

כעת, כאמור, בחר הנגיד שוורץ להרים את קרנה של תורה ולרומם את לומדיה בצעד חסר תקדים. בסביבתו של הנגיד מסבירים כי הוא ביקש להראות קבל עם ועדה כי ערך לימוד התורה ניצב מעל הכל, ולהביע מחאה על "העוול הגדול שבהשלכת עמלי תורה לכלא".

שיאו של האירוע היום נרשם כאשר הוענקו מעטפות ובתוכן 500 דולרים לכל אחד מ-96 "אסירי עולם התורה" שנכלאו בכלא הצבאי. הנגיד בחר להעניק את המענק אך ורק לאלו שנעצרו בעוון לימוד התורה ונשמעו למרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור.

המשתתפים במעמד הודו לנגיד על התמיכה הכלכלית והמורלית, ועל החיזוק האדיר לאלו שזכו לקדש שם שמים ולקבל עליהם את חבלי המאסר בעוז ובגאון.

תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
תיעודים מהמעמד (באדיבות המצלם)
חרדיםגיוס חרדיםתרומהחשמונאיםמעמד

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