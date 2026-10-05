הבטתם לשמיים הערב? זו הסיבה המדעית לצבעים המדהימים שראיתם

מי שנשא הערב (שני) את עיניו לשמיים זכה לראות מחזה מרהיב במיוחד, כאשר שקיעת השמש צבעה את הרקיע ברחבי הארץ בצבעים עזים ובלתי שגרתיים – גווני אדום, צהוב, כחול ושלל צבעים נוספים.

בשירות המטאורולוגי מיהרו לספק הסבר לתופעה המרהיבה ועל פי הדיווח בווינט, החזאים הסבירו, כי שמי ישראל מכוסים הערב בעננים הממוקמים בגובה רב, המכונים מבחינה מקצועית ענני "צירוס", ומוכרים לציבור הרחב יותר בכינוי "ענני נוצה".

מקורם של עננים אלו הוא בזרם סילון המגיע מדרום, אשר מנשב בגובה עצום של כ-10 קילומטרים מעל פני הקרקע. בשל הגובה הרב והטמפרטורות הנמוכות השוררות בו, העננים מורכבים למעשה מחלקיקי קרח זעירים.

על פי ההסבר שהובא בידיעה, בשעת בין הערביים, כאשר השמש שוקעת, קרניה פוגעות בחלקיקי הקרח הללו – והקרינה שמתפזרת היא זו שמייצרת את מופע השקיעה עוצר הנשימה שראינו הערב.

מה התחזית לימים הקרובים?

מחר (שלישי) השמיים יוסיפו להיות מכוסים בעננים בגובה רב ובינוני, וקיימת אפשרות לטפטופים עד גשם קל במספר אזורים. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ומגמת ההתחממות צפויה להימשך גם ביום חמישי.