שעות של מתח ובהלה: "הנחתי פצצה בתוך אולם בית הכנסת החרדי"

השעון הראה על סביבות 16:00 אחר הצהרים אתמול, יום שני, כשהטלפון בלייקווד צלצל במשטרת ליקווד. בצדו השני של הקו נשמע קולו של אדם שטען דבר מטריד: הוא שתל פצצה בבית הכנסת סטמפורד מדוז, הממוקם ברחוב גולדרס גרין 12, אחד הרחובות השקטים בשכונה החרדית הצפופה של לייקווד.

המשטרה לא לקחה סיכונים. תוך דקות ספורות יצאו לדרך כוחות גדולים של שוטרים חמושים, אליהם הצטרפה יחידה מיוחדת של כלבי גישוש המאומנים לאיתור חומרי נפץ - יחידת K-9 המיומנת של מחוז אושן.

מה שקרה בהמשך היה רחב יותר ממה שדמיינו תחילה. מפקדי המשטרה בשטח קיבלו החלטה מחמירה: כאמצעי זהירות מקסימלי, הם יפנו ויסרקו לא רק את בית הכנסת הספציפי שבו נטען כי הוטמנה הפצצה, אלא מספר בתי כנסת נוספים באזור. ההחלטה התקבלה מתוך הבנה שאם אכן קיים איום אמיתי, הוא עלול להתפשט למבנים נוספים בסביבה הצפופה. השכונה היהודית בלייקווד, אחת הקהילות החרדיות הגדולות והצפופות בארצות הברית, מאופיינת בבתי כנסת רבים הצמודים זה לזה, ולכן ההחלטה הייתה הגיונית מבחינה מבצעית.

השוטרים הגיעו למקום והחלו לפנות את המתפללים מבתי הכנסת. כלבי גישוש הוכנסו למבנים אחד אחרי השני, מריחים כל פינה, כל חדר, כל ארון. הסריקות נמשכו שעה אחר שעה כשהמתח בקרב תושבי השכונה רק גובר. משפחות חיכו בחוץ, רחוק מאזור הסכנה המשוער, מחכות לחדשות.

כעבור כשעתיים של סריקות אינטנסיביות, בסביבות 18:00 בערב, הגיעה ההודעה שכולם חיכו לה: המשטרה הודיעה רשמית כי לא נמצא כל איום. שום פצצה, שום חומר נפץ, שום דבר מסוכן. האזור הוכרז כמאובטח לחלוטין, והקהילה קיבלה אישור לחזור לשגרה. המתפללים יכלו לשוב לבתי הכנסת, התפילות חודשו, והחיים חזרו למסלולם.

אבל הסיפור לא הסתיים שם. לשכת החקירות של משטרת לייקווד פתחה בחקירה כדי לאתר את האדם שביצע את שיחת הטלפון הכוזבת. החוקרים החלו לסרוק הקלטות טלפון, לבדוק רשומות שיחות ולעקוב אחר עקבות דיגיטליים במטרה לזהות את המתקשר. המשטרה לא מסרה פרטים על זהות החשוד או על מניעיו.

בית הכנסת סטמפורד מדוז, המוקד של כל הסיפור, הוא בית כנסת הפועל בנוסח ספרד ומשרת משפחות רבות באזור. גורמים מקומיים טוענים כי למרות שהאיום התברר ככוזב, הציבור חייב להמשיך להיות ערני ולדווח על כל פעילות חשודה. “עדיף להגיד יותר מדי מאשר לפספס משהו אמיתי”, נטען.

עד כה לא נעצרו חשודים, והחקירה נמשכת.