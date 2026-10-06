פיצוץ חסר תקדים: המשטרה מאשימה את צה"ל בהפקרת כוח

משבר הגיוס עולה מדרגה ומקבל מפנה חריף ובלתי צפוי: משטרת ישראל פרסמה תחקיר נוקב המטיל את מלוא האחריות על המשטרה הצבאית בעקבות האירועים הסוערים שהתרחשו הלילה במודיעין, כאשר ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה הסתיים בהתקהלות המונית ובשחרור הבחור.

על פי תחקיר המשטרה, שעליו דיווח בין היתר העיתונאי טוביה יגלניק, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית פעל בניגוד גמור לנהלים המבצעיים. הכוח הגיע לעצור עריק, אך לא פינה אותו מיד עם השלמת המעצר ואפשר לו זמן ממושך ובלתי סביר להתארגנות. כתוצאה ממחדל זה, עשרות מפגינים התגודדו סביב המקום, ורק לאחר שנקלעו לצרה של ממש, התבקשה משטרת ישראל להגיע בהזעקת חרום כדי לחלץ את הכוח הצבאי ולהשיב את הסדר הציבורי.

אולם בכך לא תמו חילופי האשמות. בעוד מהמשטרה הבהירו חד-משמעית כי "ההחלטה לשחרר את העריק ולהעביר לו צו להסדרת מעמדו התקבלה על ידי גורמי צה״ל ולא על ידי משטרת ישראל", בצה"ל הציגו תמונת מצב הפוכה לחלוטין וטענו כי ההחלטה התקבלה בפועל על ידי משטרת ישראל, בעוד הצבא נדרש רק לבצע אותה בשטח במטרה לפזר את ההפגנה ההמונית.

האירוע התרחש הלילה (בין שני לשלישי) כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, הנמצא 20 יום לפני חתונתו, בניסיון לעצור אותו בשל היותו 'עריק' מצה"ל. עם הגעת כוחות המשטרה הצבאית לבניין, הופעלה מערכת 'צבע שחור' שהובילה להגעת מאות מפגינים למקום. תושבי מודיעין הצטרפו למפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות.

בסופו של דבר, המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא מעצר, והבחור שוחרר. דובר צה"ל מסר כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל לאכיפת חוק שירות ביטחון נגד עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות יזומה במודיעין". בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים וטען ל"התערבות פוליטית בוטה".