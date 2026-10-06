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הגענו לפיצוץ מוחלט

"הפלג צדק": המאבק המבודד שהפך לגל מחאה אדיר של עולם התורה

בניגוד לטענות על מאבק מצומצם בלבד, מתברר כי כלל החוגים בעולם התורה מתגייסים ומודים כי האזהרות המוקדמות על חורבן עולם התורה היו מוצדקות לחלוטין והמאבק היה הכרחי |אמש, נוכחנו בניסיון נוסף לביצוע מעצר של תלמיד ישיבה, כאשר נראה כי המעצרים חוזרים - רגע לפני הבחירות | צפו בקטע מתוך המהדורה המלאה של כיפות שחורות הערב באתר 'כיכר השבת' (חרדים)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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שנים ארוכות ניסו גורמים שונים להדביק תוויות של קיצוניות ובידוד למאבק הבלתי מתפשר של נגד גזירת הגיוס. אולם בימים אלו, כאשר גל המעצרים מאיים על כל בית ישראל והסנקציות הכלכליות פוגעות באברכים צעירים, מתברר כי מי שטען שהגענו לפיצוץ מוחלט – פשוט צדק בכל מילה.

בדיונים ציבוריים ובעצרות ההמוניות שהתקיימו לאחרונה סביב מעצרי בני הישיבות, נחשפת תמונת מצב חסרת תקדים. הטענה לפיה מדובר במאבק מגזרי צר מתגלה כניתוק מוחלט מהמציאות.

הפגנות הגיוס (צילום: יהודה גליקמן)

עדים מהשטח מדווחים כי בטרמפים ובהפגנות ניתן למצוא תלמידים מישיבות מרכזיות כמו סלבודקה לצד זוגות צעירים עם תינוקות ובחורים מכלל החוגים והעדות. ההכרה הזו הפכה לסוג של התכנסות המונית ו"עלייה לרגל" להגנה על היכלי הישיבות.

בכיר באחת המפלגות החרדיות מסר ל'כיכר השבת' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס".

הבכיר הוסיף כי "לא נוכל לתת יד לשום הקמת ממשלה מבלי שזו תעביר בראש ובראשונה את חוק הגיוס שיביא לפתרון - לפני הכל". דבריו נאמרו בעקבות הניסיון לעצור במודיעין תלמיד ישיבת "אור החיים", 20 יום לפני חתונתו, בשל היותו עריק מצה"ל.

מחאת 'הפלג' על מעצר תלמידי ישיבות | ארכיון (צילום: David Cohen/Flash90)

הציבור הרחב מבין כיום היטב כי חרב הגיוס אינה פוסחת על איש. עמידתם האיתנה של ההמונים ברגעים הקריטיים הללו היא מה שבלם ומגן בפועל על בני הישיבות. מה שהוצג בעבר כמאבק של קצבי קול בודדים, מתברר כיום כקונצנזוס זועק הסוחף את כלל שכבות הציבור החרדי אל קו החזית להגנה על עולם התורה.

בעקבות חידוש דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים, גוברת ההבנה בקרב המפלגות החרדיות כי מה שהיה לא יכול להימשך. האמירות של ראש הממשלה לפיהן בממשלה הבאה מי שאינו לומד תורה באמת יצטרך להתגייס או לעמוד בפני סנקציות פליליות, כולל מעצר וכלא, רק מחזקות את התחושה כי הפלג הירושלמי צדק בהערכתו.
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