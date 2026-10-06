בכיר בצה"ל אחרי הדרמה במעצר תלמיד הישיבה: "אין שום סיכוי"

מחאת 'הפלג' על מעצר תלמידי ישיבות | ארכיון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

גורם צבאי בכיר הודה היום (שלישי) בכישלון המשטרה הצבאית מול מערכי ההפגנות החרדיות, בעקבות האירוע הסוער שהתרחש אמש במודיעין. "אנחנו מתמודדים עם מערכי הפגנות אדירים, אין לחיילים צעירים במשטרה הצבאית שום סיכוי מול האירוע הזה", מסר הגורם, לפי הדיווח בכאן חדשות. "אנחנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר, עם כוחות גדולים הרבה יותר".

הדברים נאמרו על רקע הלילה הדרמטי במודיעין, שבו ניסתה המשטרה הצבאית לעצור תלמיד ישיבת 'אור החיים', יעירי ליברמן, הנמצא 20 יום לפני חתונתו. עם הגעת כוחות המשטרה הצבאית לבניין, הופעלה מערכת 'צבע שחור' שהובילה להגעת מאות מפגינים למקום. המפגינים הצליחו להגיע עד לדירה בקומה ה-11, ובסופו של דבר המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא מעצר, והבחור שוחרר. "פתאום בסביבות 12 בלילה אני שומע צלצולים בדלת, אומרים לי: 'תיכנס, תיכנס לחדר - זו משטרה צבאית'", סיפר ליברמן בראיון ל'כיכר השבת'. "בזמן שנתנו לי להתארגן הצלחתי להתקשר ל'צבע שחור'". לדבריו, בתוך זמן קצר הגיעו מאות מפגינים למקום, ביניהם תושבי מודיעין ומפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים ובית שמש. אולם האירוע במודיעין הוביל למשבר חריף בין גופי הביטחון. משטרת ישראל פרסמה תחקיר נוקב המטיל את מלוא האחריות על המשטרה הצבאית. על פי התחקיר, כוח מצומצם של המשטרה הצבאית פעל בניגוד גמור לנהלים המבצעיים - הגיע לעצור עריק, אך לא פינה אותו מיד עם השלמת המעצר ואפשר לו זמן ממושך ובלתי סביר להתארגנות. המרדף מחמיר: בחור ישיבת חברון ואברך נוסף נעצרו והוסגרו לצבא חזקי שטרן | 16:58 פיצוץ חסר תקדים: המשטרה מאשימה את צה"ל בהפקרת כוח קובי ישראל | 17:25 כתוצאה ממחדל זה, עשרות מפגינים התגודדו סביב המקום, ורק לאחר שנקלעו לצרה של ממש, התבקשה משטרת ישראל להגיע בהזעקת חרום כדי לחלץ את הכוח הצבאי ולהשיב את הסדר הציבורי. בעוד מהמשטרה הבהירו חד-משמעית כי "ההחלטה לשחרר את העריק ולהעביר לו צו להסדרת מעמדו התקבלה על ידי גורמי צה"ל ולא על ידי משטרת ישראל", בצה"ל הציגו תמונת מצב הפוכה לחלוטין וטענו כי ההחלטה התקבלה בפועל על ידי משטרת ישראל.

העימותים בכניסה לבית תלמיד הישיבה

האירוע במודיעין התרחש על רקע דרישה של היועצת המשפטית לממשלה לשפר בדחיפות את אכיפת הגיוס נגד עריקים חרדים. בדיון שנערך היום נחשף כי 64 עריקים הצליחו לצאת מהארץ בלי להיתפס ונעצרו רק כששבו לישראל. במסמך שפורסם נכתב כי האכיפה היזומה נעדרת זה זמן, ונדרשו צעדים של המשטרה הצבאית והפרקליטות. גורמי הצבא הודיעו כי האכיפה היזומה תחודש במהלך אוקטובר, בתיאום בין המשטרה הצבאית לתחנות המשטרה.

בכיר באחת המפלגות החרדיות אמר ל'כיכר השבת' כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה ש'הפלג הירושלמי' צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס".

האירוע במודיעין מצטרף לשורה של ניסיונות מעצר שסוכלו בימים האחרונים. בליל הושענא רבה, בתחנת הדלק פז-הירקון בדרך נמיר בתל אביב, נעשה ניסיון לעצור בן ישיבה ולהעבירו לידי המשטרה הצבאית. בתוך דקות הגיעו למקום מאות בחורי ישיבות, שפעלו לחלץ אותו והצליחו להוציאו מהמקום. בעקבות האירוע חסמו הבחורים את דרך נמיר, ומאות הבחורים פצחו בריקודים ובשירה על הכביש.

במקביל, היום נעצרו שני בני ישיבות באילת והוסגרו למשטרה הצבאית. הבחור יקיר רלב"ג, בעבר תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל" וכיום תלמיד בישיבתו של הרב סוסבסקי בבית מאיר, נעצר באילת והוסגר באופן מיידי לידי המשטרה הצבאית. מעצר זה מצטרף למעצרו של אברך כולל ירושלמי, נעדר שירות מוצהר במשך יותר מ-450 יום ונשוי כשלושה חודשים בלבד, שנתפס אתמול במהלך חופשה משפחתית באותה עיר נופש.