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התרגשות בבאבוב; האדמו"ר יופיע לביקור הוד בארץ וישבות בעיר העתיקה

התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יופיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שירה הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בעיר העתיקה בירושלים, סמוך ונראה למקום המקדש, עם גדולי נגידי החסידות | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב הביטחוני בארץ (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מבאבוב בביקור בארץ (צילום: דוד כהן)

התרגשות כבירה בקרב מאות חסידי באבוב בארה"ק, ואלפי החסידים בכל קצווי תבל, עם קבלת הבשורה המרנינה על ביקורו הצפוי של האדמו"ר מבאבוב בארה"ק בחודש שבט הקרוב, וזאת לאחר מספר שנים שהאדמו"ר לא ביקר בארץ עקב המצב הביטחוני בארה"ק. האדמו"ר צפוי לפאר מעמדי הוד של החסידות, וכן יקבל קהל עדת צאן מרעיתו לעצה ולברכה.

בלב המסע צפויה לעמוד שבת קודש היסטורית ומרוממת שתתקיים בפרשת 'שבת שירה', חמשה עשר בשבט, בעיר העתיקה בירושלים, סמוך ונראה למקום המקדש. השבת הייחודית מיועדת לנדיבי העם שיתגייסו בתרומות ענק בסך של 250,000 דולר ומעלה, לטובת קידום שלושה פרויקטים אדירים להרחבת גבולי הקדושה בחסידות, הידועים בהיקפם העצום המסתכם בעשרות מיליוני דולרים: בניית בית המדרש הגדול והחדש של חסידי באבוב בירושלים, הקמת "בניין של שמחה וחסד" הענק בבורו פארק, והקמת קריית הישיבות החדשה של החסידות בעיר סטטן איילנד.

בחצה"ק באבוב מציינים כי מאז ביקורו האחרון של האדמו"ר בארץ ישראל לפני כארבע שנים, כמיהת החסידים לטעום מהטעם העליון ולחוס בצל הקודש רק הלכה וגברה. כעת, עם פתיחת ההכנות לקראת הביקור, מתכוננים החסידים לשבת שבה יזכו נדיבי הלב להסב על שולחן מלכים, להשתתף בתפילות נעלות ובטישים בצל הקודש סמוך ונראה לכותל המערבי.

על פי הלו"ז המסתמן, הרבי צפוי לשהות בארץ הקודש קרוב לשבועיים ימים.
האדמו"ר מבאבובשבת שירההעיר העתיקה בירושליםביקור בארץ

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