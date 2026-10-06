האדמו"ר מבאבוב בביקור בארץ ( צילום: דוד כהן )

התרגשות כבירה בקרב מאות חסידי באבוב בארה"ק, ואלפי החסידים בכל קצווי תבל, עם קבלת הבשורה המרנינה על ביקורו הצפוי של האדמו"ר מבאבוב בארה"ק בחודש שבט הקרוב, וזאת לאחר מספר שנים שהאדמו"ר לא ביקר בארץ עקב המצב הביטחוני בארה"ק. האדמו"ר צפוי לפאר מעמדי הוד של החסידות, וכן יקבל קהל עדת צאן מרעיתו לעצה ולברכה.