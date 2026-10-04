לאחר ימי החולשה פני מלך; צפו בתיעוד העוצמתי מהושענא רבה והקפות שניות בצל האדמו"ר מגור התרגשות עצומה אחזה בימים האחרונים רבבות חסידי גור, עם הופעתו המרגשת של האדמו"ר בהיכל ביהמ"ד הגדול בימי הושענא רבה ושמחת תורה לפני חסידיו שציפוי בכיליון עיניים לראות פני מלך, לאחר מספר ימי חולשה שקדמו לחג | שוקי לרר מגיש גלריה עוצמתית וענקית מתפילת הושענא רבה והקפות שניות בצאת החג בצל הקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:06