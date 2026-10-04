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לאחר ימי החולשה

פני מלך; צפו בתיעוד העוצמתי מהושענא רבה והקפות שניות בצל האדמו"ר מגור

התרגשות עצומה אחזה בימים האחרונים רבבות חסידי גור, עם הופעתו המרגשת של האדמו"ר בהיכל ביהמ"ד הגדול בימי הושענא רבה ושמחת תורה לפני חסידיו שציפוי בכיליון עיניים לראות פני מלך, לאחר מספר ימי חולשה שקדמו לחג | שוקי לרר מגיש גלריה עוצמתית וענקית מתפילת הושענא רבה והקפות שניות בצאת החג בצל הקודש (חסידים)

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הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק גור (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מגורהושענא רבה

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
האדמור שליטא נראה שאינו חש בטוב חבל שהוציאו אותו לתפילה ולא השאירו אותו עוד כמה ימים למנוחה
אינו נראה במיטבו
בגיל הזה רואים בחוש שחיים בניסים רגע כך ורגע כך, רגע באפיסת כוחות ורגע ממשיך כרגיל.
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