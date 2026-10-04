אלפי חסידי באיאן זכו לשהות ביו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים.

במוצאי החג ערך האדמו"ר את מעמד ההקפות שניות מתוך רוב שמחה וכלי זמר ושיר.

בעיצומו של המעמד ניגש מנכ"ל מרכז מוסדות רוז'ין–באיאן, הר"ר בנימין הרשלר, ובישר להאדמו"ר על מהלך משמעותי נוסף לחיזוק עמלי התורה במוסדות.

על פי הבשורה, לנוכח הגזירות הקשות המרחפות על עולם התורה והקשיים ההולכים ומתרבים על לומדי התורה ומשפחותיהם, נרתם אחד מנגידי העם, אוהב תורה ולומדיה, והעמיד תרומה מיוחדת שתאפשר להעלות את המלגה החודשית לעמלי התורה במוסדות בשיעור של 20%.

הבשורה נמסרה כאמור להאדמו"ר במהלך ההקפות השניות, בעיצומה של שמחת התורה, והתקבלה בהתרגשות רבה בקרב הנהלת המוסדות וציבור האברכים.

המהלך החדש מצטרף למעטפת רחבה של תמיכה וסיוע שמעניק מרכז מוסדות רוז'ין–באיאן לאברכי הכוללים ולבני משפחותיהם לאורך כל ימות השנה.

כבר לפני כשנתיים ביצע מרכז המוסדות מהלך משמעותי, כאשר העלה את מלגות האברכים בשיעור של 25%, כחלק מהמגמה המתמשכת להוסיף ולחזק את עמלי התורה ולאפשר להם לשקוד על תלמודם מתוך הרחבת הדעת.

לכך מצטרפים גם מענקי החגים הקבועים: בחודשי ניסן ותשרי זוכה כל אברך למענק חג מיוחד, בגובה הקרוב למלגה חודשית נוספת, במטרה להקל על הוצאות החג המרובות ולאפשר למשפחות האברכים להיכנס לימי החג מתוך הרחבת הדעת ושמחה.

לצד המלגות החודשיות ומענקי החגים, מעניק מרכז המוסדות סיוע מיוחד גם בשמחות ובצמתים משמעותיים בחיי משפחות האברכים. כך, אברך החוגג בר מצווה לבנו מקבל מענק בסך 4,000 שקלים עבור רכישת ביגוד לחתן בר המצווה.

גם בעת לידת ילד במשפחת אברך נרתם מרכז המוסדות לסייע למשפחה, בין היתר במימון בית החלמה ליולדת, ביגוד לתינוק ובהוצאות הנלוות לשמחת הלידה.

במרכז המוסדות מציינים כי אין מדובר בסיוע חד־פעמי, אלא בתפיסה כוללת הרואה בחיזוק האברך ומשפחתו חלק בלתי נפרד מביסוסו וחיזוקו של עולם התורה.

דווקא בתקופה שבה גזירות וקיצוצים מאיימים על לומדי התורה, מבקשים במרכז המוסדות להעביר מסר ברור: מול כל ניסיון להחליש את עולם התורה – מוסיפים ומחזקים אותו.

"דווקא בימים אלו – מרבים תורה, מחזקים את לומדיה ומרוממים את קרן התורה".

הבשורה שנמסרה בעיצומה של שמחת התורה קיבלה משמעות מיוחדת, והיוותה ביטוי נוסף לעוצמתה ולפריחתה של ממלכת התורה באיאן, הממשיכה להרחיב את פעולותיה למען האברכים, התלמידים ובני משפחותיהם.