בְנִעְנוּעֵי אוֹתָם האתרוגים המיוחדים והתצפית מהסוכה; מראות הוד מהרבי ממבקשי אמונה תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:58