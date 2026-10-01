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בְנִעְנוּעֵי אוֹתָם

האתרוגים המיוחדים והתצפית מהסוכה; מראות הוד מהרבי ממבקשי אמונה

תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)

חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )
חג הסוכות אצל האדמו"ר ממבקשי אמונה (צילום: שימי פ. )

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חול המועד סוכותהאדמו"ר ממבקשי אמונהמול מקום המקדש

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