חורבן מוחלט: 82% מרצועת עזה נמחקו מהמפה

שלוש שנים של עימות בעצימות גבוהה הותירו את רצועת עזה, אחת משכונות האדם הצפופות בעולם, כאתר של הרס נרחב. על פי נתונים שפורסמו בתקשורת הבינלאומית, כולל דיווחים ברשת אל-ג'זירה וב-CBC, המרחב העירוני ששימש בעבר מקום מגורים למיליוני תושבים הפך לשטחים של הריסות וערמות חורבות.

על פי הערכות מרכז הלוויין של האו"ם (UNOSAT), נכון ליוני השנה, כ-82% מכלל המבנים ברצועת עזה ניזוקו או נהרסו לחלוטין. המדובר בכ-200 אלף מבנים, כאשר כשני שלישים מהם נמחקו לגמרי. מעל 90% מיחידות הדיור נפגעו קשות, שכונות שלמות הפכו לאזורים נטושים, וכבישים ראשיים הוחלפו בשבילי עפר בין תלי הריסות.

דוח של ועידת האו"ם לסחר ופיתוח (UNCTAD) מגדיר את המציאות הנוכחית ברצועה כ"משבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם בעולם". התמ"ג לנפש צנח לשפל של 212 דולר בשנה בלבד, כ-58 סנט ליום. שיעור האבטלה הרשמי זינק לכ-78%, כאשר יותר מ-90% מאוכלוסיית בגיל העבודה נותרו ללא מקור פרנסה.

נתוני ארגון ה-FAO מצביעים על כך שרק כ-1.5% מהאדמה החקלאית נותרה נגישה ולא פגועה, מה שיוצר תלות מוחלטת של מיליוני תושבים בסיוע הומניטרי חיצוני.

היקף ההרס הפיזי הותיר מאחוריו כ-60 עד 61 מיליון טון של פסולת והריסות. מומחים מעריכים כי פינוי מלא של הפסולת ידרוש בין 7 ל-10 שנים בתנאים אופטימליים, ועשרות שנים במציאות הנוכחית.

צוותי זיהוי פלילי וארגונים בינלאומיים מתריעים כי בין 8,000 ל-10,000 גופות עדיין קבורות תחת ההריסות. חקירות של רשת CBC חושפות כי עבודות פינוי הריסות מסוימות שמבצע צה"ל מעוררות חשש למחיקת ראיות פוטנציאליות ופגיעה באפשרות זיהוי השרידים.