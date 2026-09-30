( צילום: שמעון ברדי )

הזמר עידן בקשי והרב יגאל כהן משיקים שיתוף פעולה חדש ומרגש - השיר 'להיות בשמחה'. זהו הפרויקט השני של השניים יחד, לאחר שהשיר הקודם שלהם זכה ליותר מ-10 מיליון צפיות ביוטיוב והפך ללהיט גדול.

השיר החדש מביא מסר פשוט אך עוצמתי: גם בתוך האתגרים של החיים, יש לנו בחירה להיות בשמחה. החיבור בין הזמר המצליח לבין אחת הדמויות האהובות והמבוקשות בציבור יוצר שילוב ייחודי של מוזיקה, אמונה ומסר רוחני. בשיר לקחו חלק: הרב יגאל כהן, צחי בן שטרית, שמעון ברדי, אבי אוחיון, אליאור רביד, רון בי, מושיקו שטרן ועידן בקשי. המילים נכתבו על ידי הרב יגאל כהן, אבי אוחיון, אליאור רביד, רון בי ומושיקו שטרן, והלחן הוא פרי יצירתם של אבי אוחיון, אליאור רביד ורון בי. ההפקה המוזיקלית והמיקס בוצעו על ידי טוהר אוחיון ואליאור רביד, הגיטרות וכלי המיתר בביצועו של גלעד מסיקה, הבס בביצועו של אורי פלומן, והמאסטרינג בוצע על ידי אליאור רביד. הקליפ הופק על ידי צחי בן שטרית.

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הרב יגאל כהן ממשיך בדרכו הייחודית לקרב לבבות, לחזק אנשים ולהעביר מסרים של אמונה, תקווה ושמחת חיים. הוא עושה זאת בגובה העיניים ובצורה שנוגעת בלב, מה שהפך אותו לאחת הדמויות המרכזיות בעולם הרוחני.

לצדו, עידן בקשי מבסס את מעמדו כאחד הזמרים המצליחים במוזיקה היהודית. עם מיליוני צפיות ביוטיוב וקהל גדול שהולך אחריו בכל מקום, בקשי הוכיח את עצמו כאחד הקולות הבולטים והאהובים בז'אנר.

( צילום: שמעון ברדי )

שיתוף הפעולה הראשון בין השניים הוכיח את הכימיה המיוחדת ביניהם. ההצלחה הגדולה של הפרויקט הקודם, שצבר יותר מ-10 מיליון צפיות, הובילה להמשך טבעי - שיר חדש שמבקש להעביר את אותו מסר של שמחה ואמונה.

המסר המרכזי של 'להיות בשמחה' הוא שגם כשהחיים מאתגרים, גם כשהדרך קשה, יש לנו תמיד את הבחירה להיות בשמחה. זהו מסר שמתחבר לתקופה שאנו חיים בה, ומזכיר לכל אחד ואחת את הכוח שיש לנו לבחור באופטימיות ובשמחת חיים.

החיבור בין המוזיקה של בקשי לבין המסרים הרוחניים של הרב כהן יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית. השילוב הזה מצליח להגיע לקהל רחב - מי שמחפש מוזיקה איכותית, מי שמחפש חיזוק רוחני, ומי שפשוט רוצה להרגיש טוב. מילות השיר: "אל תנסה ללכת נגד החיים / יש דברים שלא נבין שלא נדע / לא לפחד מניסיונות והפסדים / גם בזמן שלא רואים יש השגחה עזוב שטויות זה לא הכסף / תמצא את האושר בספרים כל העולם במה וגם אנחנו שחקנים / ויש אחד שמנהל את ההצגה / לכו נרננה ברחובות לאלוקים / ובעזרת השם משיח השנה מה שעברת עד היום הכל היה בשבילך / לא סתם אומרים מצווה גדולה תמיד להיות בשמחה תכיר בטוב כי הוא נמצא בכל מקום / בתוך החדר, בבית כנסת, גם בך / ולפעמים אתה באמצע שום מקום / תלבש חיוך זה מה שהנשמה צריכה תגיד יפה שלום לעצב / תפתח תדלת לשמחה"