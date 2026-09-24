מיטב הזמרים בפרויקט חדש שיהפוך את הסוכה לבמה: 'אויפן סטייג'

לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מוזיקלית מיוחדת במינה: פרויקט חדש בשם 'אויפן סטייג'', המאגד תחת קורת גג אחת שורה של זמרים מובילים בעולם המוזיקה החסידית והמזרחית. הפרויקט, שיוצא כעת לאור בסדרתו הראשונה, מציע אלבום מלהיטי חג הסוכות במארז חדשני ונוצץ.

בפרויקט משתתפים מיטב השמות: שמוליק קליין, שמחה בירנהאק, יענקי אויש, שימי קפלן, שיעלה רוט, מנדי רוט ומוישי הולצמן. את ההפקה המוזיקלית והעיבודים ביצע מוישי יאקאב, והמקהלה המלווה היא מקהלת רוממו המוכרת. עיבודים נוספים בוצעו על ידי מנחם פרידמן. 'אויפן סטייג'' הוא פרויקט חדש שתחתיו צפויים לצאת שורת אלבומי אוסף חדשניים לחגי השנה ועוד. הסדרה הראשונה, המוקדשת לחג הסוכות, מציעה מבחר שירים המתאימים לאווירת החג המיוחדת של 'זמן שמחתנו'.

חלק א' 10 10 0:00 / 2:37 חלק א'

הפרויקט מצטרף לגל של השקות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. בין היתר, הזמר יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' בעיבודו של יידלה אלטר, והקלידן אברהם עזר הוציא מחרוזת דאנס בשיתוף הזמרים אליהו לייפער ומאיר בריקמן.

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הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה משקפת את הרצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית מגוונת ואיכותית לחג. השילוב בין זמרים מזרמים שונים בעולם המוזיקה החרדית - מהזרם החסידי ועד למזרחי - יוצר פסיפס צלילי עשיר המתאים לאווירת השמחה של חג הסוכות.

המארז החדשני והנוצץ שבו יוצא האלבום מעיד על ההשקעה בפרויקט ועל הרצון להעניק למאזינים חוויה שלמה - הן מבחינה מוזיקלית והן מבחינה ויזואלית. הפרויקט צפוי להמשיך ולהוציא אלבומים נוספים לחגים ולאירועים שונים במהלך השנה.

חלק ב' 10 10 0:00 / 2:33 חלק ב'

חלק ג' 10 10 0:00 / 2:09 חלק ג'

חלק ד' 10 10 0:00 / 3:04 חלק ד'

חלק ה' 10 10 0:00 / 1:07 חלק ה'

חלק ו' 10 10 0:00 / 2:12 חלק ו'